فورار: الدولة وضعت الوسائل اللازمة للتصدي لفيروس كورونا والتكفل بالمصابين

أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور، جمال فورار ، أن الدولة وضعت الوسائل اللازمة للتصدي للفيروس والتكفل بالمرضى وما على المواطن إلا احترام التدابير الوقائية لـ”كسر سلسلة انتقال العدوى”.

وأوضح الدكتور فورار في تصريح لـ”وأج”، أن” الدولة وضعت الوسائل اللازمة من ناحية الهياكل والأودية والتكفل المرضى وذلك بمشاركة جميع القطاعات كل واحد في دائرة اختصاصه ويبقى لزوما على المواطن الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية وعدم التهاون إطلاقا”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن الأسرّة التي خصصتها الوزارة منذ ظهور الفيروس”لم تكن كلها مشغولة”، مؤكدا بأن الوزارة مستعدة لـ”توفير المزيد من هذه الهياكل إذا تطلب الأمر ذلك سواء تعلق بالأسرة بصفة عامة أو تلك الموجهة للإنعاش”.