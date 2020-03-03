فوج عمل لرسم الحدود البحرية بين البلدين

شدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وكاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية مونليو دي ستيفانو على المستوى المرضي للعلاقات القائمة بين البلدين سواء على مستوي الحوار السياسي أو الشراكة الاقتصادية وعلاقات الأعمال واتفاق الطرفان على إنشاء فوج عمل توكل لع مهمة رسم الحدود البحرية بين البلدين

واستعرض الطرفان خلال لقائهما العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكدين على المواعيد الهامة المدرجة في الأجندة الثنائية لسنة 2020 سيما الزيارة المقبلة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ايطاليا و اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية الايطالية و الدورة ال4 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على “إنشاء فوج خاص جزائري-ايطالي لرسم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا”، حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدة أن الدورة الأولى لأشغال هذا الفوج ستكون بالجزائر العاصمة خلال النصف الأول من شهر ماي 2020

وقد شرع ستيفانو يوم أمس في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام إلى الجزائر في إطار تطوير العلاقات الثنائية.

باية ع