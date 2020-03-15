فنيش يطالب بسحب صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل

دعا رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إلى نزع صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل.

وأورد كمال فنيش، الذي كان يتحدث عبر أمواج الإذاعة الوطنية القناة الأولى، في برنامج “ضيف الصباح”، اليوم الأحد، إن استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية لا يستقيم مع الإبقاء على ترأس وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى ضرورة نزع هذه الصلاحية من وزير العدل لمنع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

وانتقد رئيس المجلس الدستوري، قانون الانتخابات الحالي، الذي قال إن به عدة شوائب من الضروري تنقيحها، دون أن يبدي رأيه في مسألة القائمة المغلقة مثلما يقترحه سياسيون اليوم.

وقال فنيش، إن المجلس الدستوري سيستلم نسخة من مسودة الدستور، عقب اطلاع رئيس الجمهورية عليها، وسيبدي بدوره مقترحاته بخصوصها، مبرزا أنه من أحسن ما أقرّه الرئيس تمرير التعديل الدستوري على الاستفتاء، وأن مناقشة المشروع في البرلمان ليس سوى فرصة للمواطن للاطلاع على مضمونها قبل الاستفتاء عليها.