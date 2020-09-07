فنيش: القرارات التي إتخذتها الدولة لإحتواء الوباء كانت لحماية صحة المواطن

أشاد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، بكل القرارات التي اتخذتها الدولة لاحتواء تفشي وباء كورونا العالمي.

وقال فنيش، اليوم الاثنين على هامش أشغال جامعة صيفية نظمتها المحكمة الدستورية التركية، أن الاجراءات الوقائية ترمي الى حماية صحة المواطن.

كما أضاف فنيش، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، أن “كل الاجراءات التي اتخذتها السلطات منذ بداية انتشار فيروس كورونا ترمي الى حماية صحة المواطن”.

مشيدا بالقرارات التي أتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد “لاحتواء الوباء العالمي”.

وأشار فنيش أن الدستور الجزائري لم ينص على “حالة الطوارئ الصحية، غير أنه بالمقابل لرئيس الجمهورية كافة الصلاحيات لإقرارها في مثل هذه الوضعية وبالتالي فان كل المراسيم والاجراءات التي صدرت خلال فترة الجائحة “غير منافية للدستور”.