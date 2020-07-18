فندق الأوراسي يكسب قضية في التحكيم الدولي

أعلنت إدارة فندق الأوراسي بالعاصمة، في بيان لها، عن كسبها قضية في التحكيم الدولي ضد شركة انجاز تركية، قاضتها منذ سنتين، في الغرفة التجارية بمحكمة باريس الفرنسية.

وجاء في بيان الفندق، الجمعة الفارط، أن الشركة التركية المشتكية، كانت مكلفة بترميم وإعادة تهيئة الفندق الأوراسي المتواجد بأعالي العاصمة.

وللتذكير، فقد أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المسماة “لجنة الحماية”، بفندق الأوراسي، مهمتها تقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، تطبيقا تعليمات أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

مريم خميسة