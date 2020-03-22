فنادق الولاية مسخرة للوافدين من الخارج والوضع متحكم فيه

قالت مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بمستغانم ” معمري حياة ” في اتصال أجرته معها “الوسط ” أن كافة التدابير الضرورية تم اتخاذها على مستوى الفنادق الثلاث المسخرة لاستقبال العشرات من المغتربين القادمين من الخارج الذين تم وضعهم تحت الحجز الصحي الوقائي وقالت مديرة القطاع أن التكفل الموجود لحد الآن على مستوى الفنادق نوعي إذ يرافق المجهود مصالح الأمن والدرك التي تحظى هي الأخرى بتسهيل لمهام نشاطها من قبل إدارة الفنادق ومديرية السياحة تنفيذيا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وضمن تنسيق مباشر مع والي ولاية مستغانم ” عبد السميع سعيدون ” واعتبرت مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بمستغانم أن حالة تأهب قصوى على مستوى مصالح مديرية السياحة مفعلة للتعامل مع أي احتمالات ومستجدات داعية في ذات السياق وسائل الإعلام المحلية والوطنية إلى مرافقة عمليات التأطير والتحسيس التي تم إطلاقها عبر مستويات وطنية ومحلية مواجهة لداء “فيروس الكورونا “

محمد الأمين

تكفل طبي وتنظيمي بالوافدين من الخارج

هذا ووفرت مصالح مديرية السياحة بالتنسيق مع إدارة الفنادق الثلاث وسائل للعمل والنشاط والتدخل وحسب ما أشارت مديرية السياحة بالولاية فان من أهم التدابير تسخير الطواقم الطبية المتخصصة بالتنسيق المباشر مع مصالح مديرية الصحة والسكان وهي متواجد بالتعداد الكافي إذ تسهر على متابعة الحالات والتعاطي مع أي مستجدات صحية هذا وقالت مديرية السياحة ل”الوسط “” أنها تطمئن المواطنين والرأي العام بولاية مستغانم وحتى في بعض ولايات الوطن التي تتابع بإمعان الوضع في ولاية مستغانم وخاصة بالنسبة للرعايا الأجانب والوافدين من أبناء الوطن من الخارج أن الوضع بالنسبة للحجز الصحي متحكم فيه بالأداء المطلوب وعمليات الإطعام والإيواء تمت بأداء نوعي كما توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالنسبة لكل الطواقم البشرية المؤطرة لأدق و أهم وأعقد عملية تأطير للأزمة بولاية مستغانم وهي التي تتعلق بالحجز الصحي الوقائي المفعل منذ استقبال الوافدين من الخارج إلى مستغانم التي لا تحصي لحد الآن أي حالات مؤكدة حسب تأكيدات مديرية الصحة

فندقين تحت تصرف أعوان الأمن المسخرين

هذا وسخرت مصالح مديرية السياحة بمستغانم فندقين آخرين لمصالح الأمن المؤطرة لعملية التغطية الأمنية التي ترافق من خلالها المصالح المختصة الوافدين من الخارج وتسهر مصالح الأمن والدرك بمستغانم على توفير التغطية الأمنية والسهر ع فرض الانضباط والتنظيم في حركة تنقل المواطنين وحسب ما أشارت مديرة السياحة ل”الوسط ” فان مستوى التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة المكلفة بالتغطية والتنظيم الأمني نوعي وفي مستوى الأزمة الخطيرة التي تواجه البلاد خاصة مع فيروس ” الكورونا ” وحالات التأهب القصوى التي تم تفعليها على مستوى كافة قطاعات الدولة واعتبرت مديرة السياحة بولاية مستغانم أن تسخير الفنادق بالولاية لإدارة هذه الأزمة الخطيرة كان في صالح الدولة والمواطن وقد استحسن المواطنون العملية والبادرة التي تجسد قيم التضامن الاجتماعي والمؤسساتي مع الدولة في مواجهة مؤسساتها لوباء عالمي خطير فتاك .

خلية لليقظة والمتابعة

هذا وقالت مديرة السياحة لولاية مستغانم ” معمري حياة ” ل”الوسط ” أن خلية لليقظة والمتابعة تم تنصيبها على مستوى مصالح مديرية السياحة لولاية مستغانم وهي تعمل بالتنسيق مع خلية الأزمة الموجودة بديوان والي الولاية تقدم هذه الخلية أرضية بيانات هامة ومعطيات يومية للمصالح المعنية لوسائل الإعلام تخص الوضعية الحالية الموجودة والتدابير المنتهجة على مستوى مديرية السياحة وحتى على مستوى السلطات الولائية في التعامل مع الوضع خاصة الذي يخص عملية الحجز الصحي المتواصلة وقالت مديرية السياحة أن العديد من التدابير التي الشروع فيها سمحت في تأطير الأزمة وإعلام الرأي العام بأهمية المجهود الذي يبذل على مستوى فنادق الحجز الصحي التي تشتغل بوتيرة مكثفة وبأداء في غاية الاحتراف داعية في هذا السياق مختلف مراسلي الصحف الوطنية والمحلية إلى الاقتراب من مصالحها على مستوى خلية اليقظة لأخذ كل المعلومات الوافية عن وضعية الحجز الصحي بالنسبة للمواطنين القادمين من الخارج الذين أكدت مديرة السياحة أنهم مرتاحون للغاية ومقدرون للوضعية المعقدة وحريصون على التعاون دون أي حساسيات أو أحكام مسبقة .

تقارير يومية بخصوص الوضع

هذا وأشارت مديرة السياحة إلى تقارير يومية تبعث إلى الوزارة الوصية والى والي ولاية مستغانم ” عبد السميع سعيدون ” تخص “الوضعية الموجودة والمطروحة بفنادق الولاية التي تقوم بعملية تأطير الحجز الصحي بالفنادق الثلاث الموجودة بالولاية والمسخرة لاستقبال الوافدين من خارج الوطن وأكدت مديرية السياحة أن عمليات التواصل مع السلطات العليا في مجال تقارير الحال ثم الوضعية ساعة بساعة تهدف إلى تأسيس خطاب شفاف ودقيق من حيث التدابير وإعلام الرأي العام بكل التفاصيل التي تخص الأوضاع الموجودة بمستغانم من حيث الجانب الصحي والتنظيمي الذي تدار من خلال الأزمة الخطيرة التي تواجه البلاد وتواجه مختلف دول العالم التي جندت مختلف مؤسساتها لمواجهة داء فتاك ووباء عالمي على توصيف المنظمة العالمية للصحة مشيرا إلى أهمية تحسيس المواطنين بخطورة الوضع وأهمية الانخراط في التعبئة الشاملة على المستوى الجمعوي والمؤسساتي والاستثمار في وسائل الاتصال والإعلام الأكثر حضورا في المشهد الاتصالي والإعلامي على المستوى الوطني .