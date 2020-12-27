فلسطين ليست للبيع أو المقايضة

د. بن عجمية بوعبد الله

أستاذ جامعي وكاتب صحفي

قد تكون الكثير من الاجتهادات في عالم السياسة جائزة وممكنة من خلال عدة مبررات من بينها: الواقعية والبراغماتية ومقتضيات الحكم ومتطلبات العمل السياسي المتميز دوما بالتغير والتبدل كلما تغيرت المعطيات أو المتغيرات أو المعلومات أو التحالفات سواء داخليا أو إقليميا أو عالميا، ففي نهاية المطاف الأمور تخضع للمصالح والمفاسد، وأحسن من عبر عن العلاقات الدولية والسياسية هو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “ونستون تشرتشل” عندما قال: “بأنه في السياسة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ولكن مصالح دائمة”.

لكن السؤال المطروح: هل في السياسة استثناءات لما سبق ذكره؟ أو بعبارة أخرى هل في السياسة مبادئ وثوابت لا يمكن التنازل عنها أبدا؟

والاجابة على ذلك في غاية المنطق واليسر والبساطة وهو أنه لا يخلو أي عمل في الحياة فضلا عن كونه سياسيا من الاخلاق الفاضلة والمثل العليا وإلا فسنكون في غابة يفترس القوي فينا الضعيف، لأنه إذا غابت القيم والمبادئ لا يصبح للحياة أي معنى أو مبرر بل سنطبق المنطق الميكيافيلي الشهير: “الغاية تبرر الوسيلة” فتخلق بذلك قواعد لا إنسانية ولا منطقية ولا أخلاقية، وأن الذي يهمك هو الوصول إلى غاياتك وأهدافك بشتى الوسائل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

لا يمكن أن نمارس السياسية بمنطق قطاع الطرق أو المرتزقة والدوس على موروث الإنسانية التاريخي الذي يزخر بمحطات سياسية وتغييرات عالمية كان فيها للأخلاق نصيب وللقيم مكانة وللأبعاد الإنسانية الحضور البارز، طبعا أتحدث عن هذا الموضوع لأنني طالعت الكثير من ردود الأفعال على مختلف المحطات السياسية التي نعيشها اليوم وبخاصة الإقليمية منها والدولية تشير إلى إعطاء التبريرات للكثير من الخروقات والممارسات المشينة بدعوى أن السياسة فن الممكن وأن المصلحة يجب أن تقدم على كل نقاش أو جدل أو معيار آخر، وأن الأخلاق والمبادئ ليس بالضرورة تحكم الأعمال السياسية بل وجب أن تنحصر فقط في الأعمال والسلوكيات الفردية.

ولعل الموضوع الأبرز الذي فجر هذا النقاش والجدل هو حملة التطبيع العربي التي يهرول إليها الكثير من السياسيين والدول وتبررها بعض النخب المتخندقة في هذا المضمار، فبعد تطبيع الأردن ومصر في نهايات القرن المنقضي جاءت الموجة الثانية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهي: البحرين والامارات والسودان والمغرب وتأكيدات من مسؤولين صهاينة وأمريكيين أن قائمة الدول العربية المطبعة ما تزال مفتوحة مستقبلا ومفاجآت من العيار الثقيل في هذا الموضوع تحديدا.

لقد تفاجأنا كثيرا وخاصة في الجزائر سلطة وشعبا وأحزابا ونخبا بإعلان الجارة المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك للاعتبارات التالية:

إن وصول الكيان الصهيوني إلى المغرب الأقصى يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي الجزائري بالنظر إلى العلاقات المتوترة أصلا بيننا وبين الرباط، ينضاف إليها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتهافت الدولي لفتح قنصليات لها في المدن الصحراوية، مع التوتر الأخير والذي لا يزال في إقليم الكركارات وتجدد النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب.

يعتبر تطبيع المغرب أخطر أنواع التطبيع على الاطلاق وذلك للعدد الكبير من اليهود الذين يقيمون بالمغرب ولهم الجنسية المغربية ينضاف إليهم ما يقارب 800 ألف صهيوني من أصول مغربية مقيمون في الكيان الصهيوني ومنهم قيادات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى وهي من صناع القرار والتأثير على السواء، ففي مصر مثلا والأردن بقي التطبيع بين الأنظمة فقط ولم ينزل للشعب ولكن في المغرب الأمر يختلف كثيرا، طبعا لا نقصد كل الشعب المغربي ولكن الأمر حساس جدا وخطير للسبب المذكور.

إن الأمر المخزي وغير المبرر وغير المقبول أن القضية الفلسطينية أصبحت موضوعا للمتاجرة والبيع للأسف الشديد فتطبيع المغرب لم يكن ثمنه أراضي إسرائيلية محتلة كما فعلت مصر في تطبيعها مع الكيان الصهيوني من أجل استرجاع سيناء، وإنما كان ثمن التطبيع هو الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل اعتراف المغرب الرسمي بالكيان لتكون بذلك المغرب أول بلد في المغرب العربي يفتتح باب التطبيع على مصراعيه، فهل أصبحت القضية الفلسطينية بقداستها وأهميتها لدى العرب والمسلمين محل بيع وشراء ومساومة بقضايا أخرى تقل عنها أهمية.

ما هي الأثمان الأخرى التي دفعتها المغرب من أجل الاعتراف الغربي والدولي بسيادتها على الصحراء الغربية والتي لم يعلنها الاتفاق الأخير؟ هل سيتم الحسم عسكريا ضد جبهة البوليساريو؟ هل كانت الجزائر مستهدفة في حلقات التفاوض بين المغرب من جهة والكيان الصهيوني والاشراف الأمريكي من جهة أخرى؟ هل الاتفاق هو فقط تجاري واقتصادي كما أعلن عن ذلك؟ أم أن هناك اتفاقات عسكرية وامنية واستخباراتية قد تكون لتداعياتها أثرا كبيرا على منطقة المغرب العربي وأمننا القومي تحديدا؟

لن ينس العالم ولا التاريخ أن الذي وقع اتفاق التطبيع المشؤوم هذا عن الجانب المغربي هو رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” وهو رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي والذي عرف بمناهضته للتطبيع وللعلاقات مع الكيان الصهيوني، والذي تخندق مع الملك في بيع فلسطين ومقايضتها بالصحراء الغربية في انقلاب عجيب وغير مبرر ومفهوم عن قناعات كانت لزمن قريب تمثل ثوابت لدى الحزب كونه ذو مرجعية إسلامية كما تنص على ذلك قوانين الحزب ولوائحه، لم يتوقف الأمر عند رئيس الحكومة بل ساند القرار كذلك رئيس الحكومة السابق ورئيس الحزب السابق “عبد الاله بن كيران” وهو سابقة لم تحدث من قبل أن الذي يشرف على التطبيع قبولا وتوقيعا هو حزب إسلامي دافع ونافح طويلا لصالح القضية المركزية بل واعتبرها من قضاياه المصيرية الأولى.

باستثناء بعض المظاهرات والفعاليات المشتتة والمعزولة في الشارع المغربي لم نلحظ هبة كبيرة للشعب الذي لطالما عرف بوقوفه المنقطع النظير وغير المشروط مع فلسطين خاصة الفعاليات التي تشتغل ضمن هذا الإطار، هل هو الخوف من القمع؟ أو القناعة بالواقعية السياسية للملك وحكومته؟ أيا كان المبرر فلا ينبغي للشعوب أن تقر عمل الحكام في هكذا قضايا مقدسة للأمة وعلى الصوت الشعبي أن يبقى دائما متوهجا ومتقدا وضاغطا على السياسات الرسمية للحكام، ولا يزال أملنا في الشعب المغربي كبيرا لاستدراك هذا التأخر في بيان الموقف الواضح والصريح ضد التطبيع الذي أقدم عليه حكام بلدهم.

المبادئ لا يجب أن تقب التقسيم أو المتاجرة أو البيع أو الشراء فإما أن تكون صاحب مبدأ أو لا تكون.