فلاحو معسكر يحتجون يطالبون بالتحقيق في نهب 160 مليار بدون تهيئة سد فرقوق بمعسكر

أقدم نهار أمس العشرات من فلاحي المحمدية بولاية معسكر على الاحتجاج أمام سد فرقوق ومطالبة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق معمق في ملف تهيئة هذا السد الذي اصبح مهددا بالجفاف بعدما فقد مساحات واسعة منه التي اجتاحها الجفاف الامر الذي جعل سهل هبرة مهدد بالزوال بعدما فقد حقول الحمضيات ، التي كانت تشتهر بها منطقة المحمدية على المستوى الدولي ، هذا وطالب الفلاحون بالتحقيق في ملف هذا السد الذي يهدد القطاع ألفلاحي بأكبر سهل بالناحية الغربية في انتاج الحمضيات ، من جهة اخرى كشفت مصادر مقربة من ولاية معسكر ان العدالة قد باشرت تحقيقات معمقة في قضية هذا السد ، الذي استعمل في نهب ما يزيد عن 160 مليار سنتيم في عملية تهيئة سد فرقوق وإعادة الاعتبار الى الأراضي الفلاحية بولاية معسكر ، هذه القضضية التي من شأنها جر 05 ولاة و08 وزراء الى العدالة في هذا المشروع بحكم ان إنجازه تم على المستوى المركزي ، والذي كان خلال العهدة الثانية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لكن التجسيد لم يتم الامر الذي جعل الفلاحين يراسلون السلطات العليا حول هذا المشروع والذي تجسدت دراسته بمبلغ 114 مليون سنة 2005 من قبل مكتب دراسات كندي وحدد مبلغ 84 مليار سنتيم من اجل تطهير السد من 06 ملايير متر مكعب وتم الاتفاق مع شركة اجنبية “الديف سيلار” لكنها لم تزل سوى 2.5 مليون متر مكعب ، لتأتي عملية أخرى مع شركة جزائرية سورية لنفس العمل ويرتفع المبلغ إلى 160 مليار سنتيم لكن الى اليوم المشروع لم ينجز ، رغم وقوف رئيس الجمهورية الأسبق عليه بالإضافة الى 08 وزراء من الحكومات المتعاقبة لكن لحد ألان لم ينجز ما جعل الفلاحين يتحركون لكشف الفساد الى يغوص في أعماق سد فرقوق المنجز سنة 1970 من اجل توفير مياه الشرب لمعسكر وضمان سقي الحقول الشمالية للولاية وهو ما لم يتم ، ليبقى القطاع الفلاحي بشمال معسكر مهدد بالزوال وما بقي من حقول سهل هبرة مهددة بالجفاف .

محمد بن ترار