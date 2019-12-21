فعاليات دورة أهمية وسائل الإعلام والسينما في تعزيز التعايش السلمي

في إطار الأعمال التدريبية و تعزيز مسيرة السلام عقد مركز أفق السلام الدولي اليوم دورة تدريبية بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي وذلك بحضور و تشريف من الدكتورة تغريد زهدي محمد رئيسة مجلس الإدارة ومجموعة من المهتمين بمجال الإعلام والسينما . وحملت الدورة عنوان أهمية وسائل الإعلام والسينما في تعزيز التعايش السلمي . وشرف الحضور سعادة الدكتور أحمد بن سعيد البادي والأستاذ نبيل الكثيري والمهندسة ريم فيصل و الاستاذ محمد بو هارون . وفي بداية الدورة والتي اختتمت بها فعاليات مركز افق السلام الدولي برامجه للعام 2019 تمهيدا لإستقبال العام 2020 . فقد افتتحت الدورة بكلمة معبرة ألقتها سعادة الدكتورة تغريد زهدي محمد والتي أشارت فيها إلى أهمية الدورات التدريبية وبأن مركز افق السلام يسعى دائما لتعزيز السلام العالمي والتعايش السلمي مختتما عامه 2019 بهذه الدورة والتي تعتبر خاتمة و مسك ختام برامج المركز للعام 2019 و تجسد دور الإعلام والسينما في تعزيز التعايش السلمي وتضمنت الدورة العديد من الموضوعات الإعلامية والتي تساهم في تعزيز السلام العالمي بمنظور إعلامي . كما تناولت الدورة أهمية السينما في ترسيخ القيم السبنمائية والإعلامية بإعتبار ان السينما هي توأم الإعلام وان هي رافدا من روافد الإعلام .وقد رحبت الدكتورة تغريد بالحضور و تقدمت لهم بخالص الشكر والتقدير على الحضور وعلى منتسبي هذه الدورة والذين حضروا خصيصا للمشاركة والإستفادة فيما قدم من الدورة .كما القى الدكتور أبو بكر حسين المستشار الإعلامي للمركز كلمة تناول فيها حقيبة العام 2020 موضحا البرامج التي سوف يتم اطلاقها خلال العام الجديد كما اتكأ الدكتور ابو بكر على جائزة التعايش السلمي والتآخي موضحا اهدافها وابعادها و معاييرها ولجان تحكيمها ومجلس امنائها . وفي ختام الدورة قدمت الدكتورة تغربد أسمى آيات الشكر والتقدير لمعدي و مقدمي اوراق العمل و كرمت كل الذين حضروا ومنحتهم الشهادات التقديرية كما تم تكريم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد البادي وسعادة الدكتور أبو بكر حسين والمهندسة ريم فيصل والاستاذ محمد بو هارون والاستاذ نبيل الكثيري والمستشار والإعلامي احمد العمراوي كما تم تكريم جميع منتسبي هذه الدورة والقائمين عليها