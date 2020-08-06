فعاليات القوى الوطنية للإصلاح تطلق مبادرتها السياسية الأسبوع القادم

أعلن حوالي 50 مكونا من أحزاب سياسية، نقابات،جمعيات وطنية، ومنظمات اقتصادية ومهنية، شخصيات وكفاءات وطنية، عن إطلاق مبادرتها وإعلانها للساحة الوطنية يوم 11 اوت الجاري بالعاصمة، تحت مسمى ” مبادرة القوى الوطنية للإصلاح” لتكون إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير.

وتهدف المبادرة لبناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الامة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة لإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني.