فضيحة كبرى تهز الخدمات الجامعية بمعسكر  والقضاء يحقق في الملف

كشفت مصادر مقربة المصالح القضائية بولاية معسكر أن تحقيقات معمقة ودقيقة انطلقت مع مجموعة من اطارات الخدمات الجامعية بمعسكر في ملف اجهاض وقتل جنين والتستر على جريمة وسط الحرم الجامعي لاحدى اقامات الانات من طرف اطارات الخدمات الجامعية يتقدمهم مدير الخدمات الجامعية الموقوف في قضية فساد سابقة تخص صفقة اللحم ومنسق الاطباء للخدمات الجامعية بالإضافة الى طالبة وأعوانا للامن بإحدى الاقامات الجامعية الخاصة بالاناث .

القضية وحسب مصدر مسؤول جاءت على خلفية معلومات تلقتها مصالح الامن حول السماح لطالبة وقعت في حمل غير شرعي في البقاء في اقامة جامعية في العطلة لوضع مولودها ، حيث تمت الولادة تحت اشراف منسق الاطباء للخدمات الجامعية المتهم في الملف وتم قتل الجنين ودفنه داخل اقامة جامعية الامر الذي يعتبر جريمة لاتغتفر خاصة وانها وقعت داخل حرم الجامعة ، هذا اشارت مصادر مقربة من الملف ان مسؤول سامي بالخدمات الجامعية لمعسكر يكون والد الطفل ما جعله يوفر للطالبة الحماية والطاقم الذي يشرف على توليدها في انتظار استكمال التحقيقات في هذا الملف الذي يعتبر سابقة في تاري الجامعة الجزائرية.

محمد بن ترار