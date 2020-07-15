فضاء جديد لدعم جهود الإغاثة

كشف التكتـل الوطني للتضامن والإغاثة، في بيان له، أمس، سيعمل على تنظيم هياكله مستقبلا، وفتح المجال لكل الصادقين للانطلاقة في هيكلته، وفق التشريعات المعمول بها، ليكون فضاء فعالا، يدعم جهود المجتمع والهيئات الرسمية، في أي عمل تضامني و إغاثي طارئ، داعيا بالمناسبة هيئاته وهياكله لمواصلة الجهود ومضاعفتها، نظرا لما تمر به البلاد من ظرف صحي متفاقم.

كما طالب التكتل، في بيان تحوز “الوسط” نسخة منه، عقب اجتماعه، الثلاثاء المنصرم، بالجزائر العاصمة، تحت إشراف المنسق الوطني، مصطفى زبدي، المجتمع إلى التقيد أكثر بتعليمات الوقاية الصحية، قصد التقليل من حالات الإصابة بفيروس – كوفيد 19 خاصــة في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف البيان، في ذات السياق، تسجيله بفخر وإعجاب كبيرين، ما يبذله المتطوعون، وكل الجمعيات والمنظمات المشاركة، في نشاطات التكتل الوطني للتضامن والإغاثة، عبر كافة ولايات الوطن، للحد من انعكاسات الوباء الصحية والاجتماعية الوخيمة، وذلك من خلال مختلف البرامج التحسيسية والوقائية، والدعم الصحي والاجتماعي، لمختلف المؤسسات الإستشفائية والمواطنين المتضررين، ومواصلة النضال في الميدان بمعيّة مختلف الجهات، مقدمة بالمناسبة، شكرها الخاص لكل الجمعيات الوطنية ، الولائية و البلدية المنضوية تحت لوائها، ولكل المتطوعين والداعمين، على ما قدموه في الميدان لمواجهة جائحة كورونا، ومازالوا يقدمونه لحد الساعة.

وعلى صعيد متصل، حيا التكتل الوطني للتضامن والإغاثة، في الأخير كل الأطقم الطبية وشبه الطبية، وأعوان الحماية المدنية، والجيش الشعبي الوطني، وأسلاك الأمن، وعمال النظافة، على ثباتهم في الميدان لمواجهة هذا البلاء سائلين لهم الحفظ والصون.

مريم خميسة