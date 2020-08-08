فساد الإخوة كونيناف يزيد متاعب أويحيى

* المحامي بيطام: التوقف بسبب الوباء يضر مصالح الموقوفين

يواصل جهاز القضاء الفصل في ملفات الفساد وبرمجة القضايا ذات الصلة به والتي ميزت فترة عشرين سنة من نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وتورط فيها رجال نظامه في ظروف صعبة باستمرار جائحة كورونا , وستكون قضية فساد ملف الإخوة كونيناف المبرمجة يوم 19 أوت القادم بمحكمة سيدي امحمد وهي القضية التي ستزيد من المتاعب القضائية للوزير الأول السابق أحمد أويحيى , وفي هذا الموضوع قال المحامي في تصريح ل”لوسط” أن جهاز العدالة يواصل رفع التحدي ويعمل في نفس ظروف قطاع الصحة حماية لمصلحة المتقاضين من خلال السير العادي للقضايا خاصة في ظل تراكم الملفات واستنفاذ فترة الحبس القانونية للبعض الموقوفين.

رغم جائحة كورونا التي ضربت الجزائر على غرار كافة دول العالم إلا أن العدالة الجزائرية رفعت التحدي ولم توقف من سير عملها في سنة وصفت بسنة مكافحة الفساد بامتياز وجاءت جائحة كورونا والإجراءات التي فرضتها في وقت كانت فيه العدالة تحاكم كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتقدمهم كل من الوزيران الأولان السابقين عبد المالك سلال واحمد أويحيى والعشرات من الوزراء والولاة السابقين ويتقدمهم وزراء الصناعة المتهم الفار عبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة ويوسف يوسفي بالإضافة إلى المدير السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعائلته في عشرات القضايا ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير قانونية وغير مبررة , كما جاءت هذه الجائحة أيضا في وقت أيضا كان فيها جهاز القضاء ممثلا خاصة في محكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء الجزائر منهمك في الفصل في قضايا الفساد الكارتل المالي لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتقدمهم الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وعائلته والعشرات من رجال الأعمال المتهمين باستغلال النفوذ في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس السابق وكذا قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت وكذا قضية توبع فيها الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب وعشرات من ملفات فساد الأميار وداويين مهنية خاصة في قطاع الفلاحة من عدة ولايات من الوطن.

العدالة تنظر في فساد الإخوة كونيناف في 19 أوت

ويواصل جهاز العدالة عمله في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها البلاد حيث بعد عشرات من قضايا الفساد , ستفتح محكمة سيدي أمحمد يوم 19 أوت القادم قضية فساد الإخوة كونيناف رضا كريم طارق وعبد القادر وهم أقرب المقربين من عائلة بوتفليقة والمتورطين في قضايا فساد ثقيلة رفقة العديد من المسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق يتقدمهم الوزيران الأولان السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ,ويتابع الإخوة كونيناف بعدة تهم ذات صلة بالفساد تخص عديد القطاعات منها الموارد المائية الأشغال العمومية والصناعة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة , منها استغلال النفوذ وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية من طرف شركة العائلة كو.جي.سي كما يتابع في هذه القضية عديد المسؤولين السابقين لكنها ستزيد بصفة خاصة من المتاعب القضائية لأحمد أويحيى الذي ساهم في خسارة مالية تفوق 75 مليون دينار بناء على قرارات كان أصدرها خلال ترأسه المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي 2019 أي أسابيع قليلة قبل الحراك الشعبي ,والذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل والخاصة بمصنع تكسير بذور الزيوت.



المحامي بيطام :

تراكمات تضر بالموقوفين

الأخرى تسير بصورة عادية ببعض المجالس وعلى مستوى كمجلس قضاء الجزائر وبعض المجالس الأخرى تتم المحاكم عن بعد ليس لنا بد إلى ضرورة التكيف مع متطلبات هذه الجائحة في العمل القضائي أن أسرة القضاء بما فيها المحامين يواصلون أداء مهامهم في الظرف الصحي الخاص الذي فرضته كورونا وهي حتمية في ظروف مماثلة لظروف عمال قطاع الصحة مشددا على ضرورة التعايش مع هذا الظرف ومواصلة العمل القضائي لأنه لا يوجد حلول أخرى كما أكد أن توقف المحاكم عن الفضل في القضايا يفرز تراكمات ويؤثر على الموقوفين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم مبرزا أن عديد الموقفين استنفذ الفترة القانونية للحبس وينتظر محاكمته كما أقر بوجود بعض المتهمين من يرفض المحاكمة ويفضلون زوال الجائحة ورفع إجراءات الحجر الصحي.

وبعد أن أوضح أن المحاكم تعمل في هذا الظروف مع الالتزام بإجراءات وقائية ذكر أنه خلال بداية الوباء شهر مارس الفارط تم تأجيل العديد من القضايا باستثناء القضايا الاستعجالية غير أنه مع تراكم الملفات كان من الضروري استمرار القضايا مبرزا أن مايسمى بقضايا الفساد هي الأخرى تسيير بطريقة عادية والقضايا الجنائية تسير هي الأخرى بصورة عادية لكن بدون حضور كإجراء وقائي.

عطار باية