فريق دفاع طليبة يكذب المجموعة البرلمانية للأفالان

كذب فريق دفاع النائب السابق عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة مزاعم الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بخصوص فصل طليبة من صفوف الحزب العتيد في أفريل 2018 كما أكد الفريق في بيانه أن الفريق لم يتابع على أساس قانون الانتخابات .

سارع فريق دفاع النائب بهاء الدين طليبة الى الرد على المعلومات التي أوردتها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بخصوص التصريحات التي أدلى بها لمحكمة سيدي امحمد يوم الأربعاء الفارط حيث أوضح بيان الهيئة باسم المحامي عمراني شمس الدين أن موكلهم لم يقصى من صفوف الحزب العتيد في أفريل 2018 كما جاء في البيان بل تم عرضه على لجنة الانضباظ التي قامت بدورها بتوجيه إنذار شفهي فقط الى النائب بهاء الدين طليبة مضيفة أن هذه الخطوة اتخذها الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس على خلفية تبليغ طليبة عن تصرفات أبناء جمال ولد عباس المتابعين أيضا في هذه القضية التي ستنطق محكمة سيدي أمحمد بأحكامها اليوم الأربعاء .

كما كذبت هيئة الدفاع أن يكون طليبة قد اعترف خلال جلسة المحاكمة التي تمت يوم الأربعاء الفارط قد اعتراف بمنحه مبلغ 7 ملايير سنتيم لترأس قائمة ولاية عنابة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مبرزة أنه صرح لهيئة المحكمة تعرضه للابتزاز والمساومة من أجل ترؤس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات الأخيرة بولاية عنابة غير أنه –كما يضيف نفس البيان – رفض وأبلغ الجهات الأمنية المختصة مضيفة أن طليبة لم يتابع من قبل العدالة على أساس قانون الانتخابات.

ب.ع