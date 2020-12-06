فروجي يحل بأرض الوطن الأربعاء المقبل لتوقيع العقد

يحلّ المدرب الفرنسي تييري فروجيه الأربعاء المقبل بأرض الوطن من اجل التوقيع على العقد رفقة إدارة نادي اتحاد العاصمة وترسيم عودته إلى قيادة العارضة الفنية للنادي العاصمي، بعدما سبق ان قادها موسم 2018/2019 وقاد التشكيلة إلى التتويج بآخر ألقابها ونيل لقب البطولة الوطنية الذي تم حسمه في مباراة الموسم التي جرت أمام شباب قسنطينة لحساب الجولة الأخيرة، حيث اتفق المدير الرياضي عنتر يحي رفقة التقني الفرنسي على تسجيل عودته مجددا وقيادة الفريق العاصمي الذي يعرف بيته جيدا وسوف يجد عدد من الأسماء التي سبق له أن أشرف عليها على غرار أسامة شيتة، حمزة كودري، أيمن محيوص والحارس محمد لمين زماموش، وحسب مصادر من داخل البيت العاصمي فإن إدارة الرئيس عاشور جلول اتفقت مع المدرب الفرنسي على توقيع عقد يمتد موسما واحدا، ويقود العارضة الفنية بالتالي إلى نهاية الموسم الكروي الجاري، أين لا يستبعد أن يشرع فروجي مهامه مباشرة بعد التوقيع على العقد ومواصلة التحضير للخرجة التي تقود تشكيلة أبناء “سوسطارة” خارج الديار للمرة الثانية على التوالي، ويلاقون على إثرها السبت المقبل المضيف وداد تلمسان تحسبا للجولة الثالثة من البطولة الوطنية.

واستعاد رفقاء الحارس الكسندر قندوز الثقة في النفس بعد التعادل الذي عادوا به من التنقل الذي قادهم إلى مدينة بشار من أجل ملاقاة المضيف شبيبة الساورة لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية، أين تمكنوا من تسجيل أولى نقاطهم هذا الموسم الحالي، على إثر التعادل بهدفين في كل شبكة، في مواجهة ظرت في ظروف صعبة للنادي العاصمي الذي غاب عنه ستة لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا غلى جانب انتقال العدوى إلى المدرب بن عريبي والمحضر البدني الذين غابوا عن السفرية، لكن التعداد الذي اختاره مدرب النادي الرديف في التشكيلة الأساسية كان عند الموعد بفضل الثنائي زواري ورضواني اللذان عادلا الكفة للفريق على مناسبتين كانوا خلالها متأخرين في النتيجة.

عاشور جلول: استقدمنا فروجي لمعرفته بالفريق وملعب الدويرة من نصيبنا

برّر رئيس مجلس الإدارة لنادي اتحاد العاصمة عاشور جلول تعاقد الفريق مع الفرنسي فروجي إلى رغبة الإدارة استقدام تقني يعرف جيدا بيت اتحاد العاصمة حتى تسهل مهمته مع التعداد، حيث أوضح في تصريحات إعلامية أن فروجي سبق له قيادة العارضة الفنية للاتحاد في وقت سابق وأثبت قدرته على المسؤولية التي جعلتهم يعيدون إلى الفريق مجددا.

وكشف المتحدث في سياق آخر، أن إدارة اتحاد العاصمة تلقت وعودا من المسؤولين من أجل الحصول على ملعب الدويرة الجديد الذي يتواجد قيد الانجاز، حيث جمعتهم جلسة قدم خلالها الاتحاد مقترحا بشأن الاستقبال مستقبلا على أحد ملعبي براقي أو الدويرة، غير ان المعني رجّح أن الأخير سيكون الأنسب بالنسبة لفريقه.

عيشة ق.