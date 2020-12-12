فروجي منتظر غدا في الجزائر للتوقيع على العقد مع سوسطارة

ج.ن

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، موعد وصول مدرب الفريق الجديد القديم، تيري فروجي، بعد حصوله على رخصة استثنائية لدخول الأراضي الجزائرية، من أجل توقيع عقد انتقاله إلى بولوغين، خلفا للمقال فرانسوا سيكوليني، وكان اتحاد العاصمة قد قرر التخلي عن خدمات المدرب الفرنسي سيكولني، عقب رفضه الصعود للمنصة لاستلام الميدالية من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، في نهائي السوبر، ضد شباب بلوزداد يوم 21 نوفمبر الماضي، وقال النادي العاصمي في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تحصل رسميا المدرب تيري فروجي، على رخصة استثنائية من طرف السلطات الجزائرية عشية الخميس الماضي 10 ديسمبر”، وأضاف البيان: “سيحل فروجي بالجزائر العاصمة يوم غد الأحد “، وأكد البيان بأن المدرب الفرنسي الجديد سيوقع على عقده في نفس اليوم، بعد اتفاقه على كافة التفاصيل رفقة إدارة اتحاد العاصمة، وفي سياق آخر، أعلن نادي اتحاد العاصمة، أول أمس أيضا بأن التحاليل الجديدة من اختبارات فيروس كورونا، التي أجريت مساء الخميس الماضي، لم تكشف عن مزيد من حالات الإصابة بالعدوى، بين لاعبي الفريق والطاقم الفني، وذكر بيان النادي عبر “فيسبوك”، بأن نتائج الاختبارات، التي تلقتها إدارة الاتحاد، قبل مواجهة وداد تلمسان، أمس السبت، أثبتت عدم وجود إصابات جديدة داخل في الفريق، وأضاف: “تم استرجاع كل من بلال بن حمودة، ومزير صولة، ووزيان بن عريبي، والمعد البدني نيكولا بوب، بعد أن تماثلوا للشفاء”، في حين افتقد النادي العاصمي، لجهود سبعة لاعبين أمام تلمسان، بسبب إصابتهم بوباء كورونا، وتعلق الأمر بأسامة عبد الجليل، ومحمد لمين زماموش، ومهدي بن دين، وفاتح عاشور، وحمزة كودري، وأيمن محيوص، وياسين عليان.