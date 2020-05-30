فرنسا منزعجة من سياسة الرئيس تبون

أكدت صحيفة واشنطن تايمز أن الشريط حول الحراك الشعبي المفبرك الذي بثته الثلاثاء الماضي قنوات تلفزيونية عمومية فرنسية كان مرتقب مبرزة في نفس السياق أنها توقعت ردا من مجموعات إعلامية قوية منزعجة من مساعي الرئيس عبد المجيد تبون في بناء جزائر جديدة.



وفي عددها الصادر مؤخرا الذي أثنت فيه على العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواجهة الأزمات متعددة الأشكال الناجمة عن الوضع الصحي الحالي في البلد، أكدت واشنطن تايمز على احتمال رد من طرف مجموعات إعلامية قوية ومراكز مصالح منزعجة من مساعي الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعكف على بناء جزائر جديدة تستجيب للمتطلبات الشعبية التي عبر عنها حراك فيفري الفارط ولم تتردد الصحيفة الأمريكية في وصف الإصلاحات الاقتصادية والدستورية التي شرعت فيها الجزائر بالشجاعة والنموذج الذي سيمكن البلد من الخروج أكثر قوة من الأزمة لكن هذه الإصلاحات سيؤول بها الأمر حتما إلى إلحاق إزعاج وردود فعل، حيث لم تستغرق هذه التوقعات وقتا طويلا لتتحقق.

وكانت أطراف فرنسا حاقدة على المكاسب الأخيرة التي حققها الشعب في حراكها الذي أنهى فترة نظام حكم كانت تمنح لفرنسا مزايا وتسهيلات اقتصادية لا تعد ولا تحصى قدمت عبر وسائلها الإعلامية الرسمية شريطان حول الحراك في بصور مبتورة عن الواقع الجزائري بهدف واضح، ألا وهو المساس بمصداقية الجزائر وقد خلف هذان الشريطان موجة واسعة من الاستنكار و الاستهجان من طرف الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي و حتى من طرف المختصين في مجال الإعلام الذين اعتبروا أن هذه الحملة بمثابة الجبل الذي تمخض فولد فأرا واعتبر جامعيون وخبراء أن الفيلم الوثائقي يكتسي طابعا استفزازيا بنكهة فرنسا التي تحن إلى الماضي الاستعماري بالجزائر بصفة خاصة وإفريقيا بصفة عامة ، محذرين من خلفيات هذا الإنتاج الخفية.

باية ع

