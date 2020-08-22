فرنسا في مواجهة نفوذ تركي جديد بإفريقيا

يفرز تصاعد مد موجة المد الإسلامي بمالي الذي قادها الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى بمالي عبد الرحمن ديكو وعجلت باسقاط نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا بسيناريوهات مماثلة في دول أخرى من غرب إفريقيا الأمر الذي يجعل فرنسا في مواجهة نفوذ قوى جديدة داعمة للإسلاميين على غرار تركيا ما يؤكد ان حرب بالوكالة أخرى أيقظت أوزارها قد تكون خطورتها أشد بسبب استعمال فرنسا كافة الوسائل بما في ذلك الوسائل غير المشروعة للدفاع عن مصالحها بالمنطقة لاسيما وان اقتصادها الذي ينهار من سنة لأخرى يعتمد على أكثر من 75 على مصانع الذهب واليورانيوم بهذه المنطقة ما يقوض جهود دول المنطقة ويرهق إمكانياتها الأمنية لاستتباب الأمن.

تشير نتائج الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي قادها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي عبد الرحمان ديكو التي أدت الى سقوط نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا بوضوح تام الى تصاعد مدى التيار الإسلامي في مالي والمنطقة وهو تيار مدعوم بوضوح كذلك من قوى دولية في مقدمتها تركيا التي تعمل على فرض وجودها بإفريقيا وبالتالي منافسة فرنسا التي أصبحت تنافس تركيا في الشرق الأوسط وأضعفت نفوذها في لبنان من خلال زيارة دولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في عز أزمة وساعات بعد انفجار مرفأ بيروت .

ويرى الكثير من الخبراء والمتتبعين أن إسقاط نظام الحكم في مالي كان متوقعا منذ شهرين بسبب تصاعد المد الإسلامي بمالي بقيادة رئيس المجلس الأعلى الذي استطاع أن ينسج علاقات مع بعض إطارات المؤسسات الأمنية في مالي ساعدتها فيما بعد على اعتقال الرئيس وإنهاء حكمه في البلاد , وان كان نجاح المد الإسلامي في إسقاط نظام حكم بمالي الذي كان يوصف كثيرا على أنه نظام مقرب من فرنسا سيؤدي حتما باتساع وانتقال السيناريو المالي إلى دول افريقية أخرى خاصة من الجهة الغربية وهي دول ظلت منذ الخمسينيات مناطق نفوذ فرنسي بامتياز استغلته السلطات الفرنسية في مصانع اليورانيوم الفوسفات والغاز والذهب التي فرنسا بذريعة الهاجس الأمني والفرانكفونية وقبلها بوصاية كولونيالية كانت ضمن مخططات تخليها عن الاستعمار في عدة دول على غرار السنغال كوت ديفوار, والتشاد ويرى نفس الخبير أن الحركات التحررية التي عاشتها بعض الدول خلال السنوات العشرية السابقة أثرت على مجتمعات غرب إفريقيا التي تسيطر عليها فرنسا لوحدها كما أن القوى الجديدة التي تنافس فرنسا في إفريقيا استثمرت كثيرا في ظاهرة الربيع العربي ونقلها إلى دول افريقيا الغربية والوسطى لاسيما وان جل التغييرات التي عرفتها دول شمال إفريقيا مؤخرا أفرزت أنظمة حكم إسلامية أو قريبة منها وغالبيتها موالي لتنظيم الإخوان العالمي القريب من نظام تركيا ,سقوط حكومات وأنظمة حكم موالية في فرنسا وتراجع نفوذها اثر هذه الموجة قد يزيد من متاعب فرنسا واقتصادها الذي يعتمد على المواد الأولية الإفريقية الرخيصة من مصانع العاج واليورانيوم والذهب والفوسفات واليد العاملة الزهيدة.

فرنسا التي تدرك جيدا أهمية نفوذها في الساحل الإفريقي لن تقاسم ولن تتنازل بسهولة لهذا النفوذ مع قوى دولية أخرى والأمر لا يكون سهلا خاصة وان ضمان مصالحها في إفريقيا يعني استقرارها لذلك قد تستعمل باريس كافة الوسائل الشرعية وغير الشرعية للحفاظ على مصالحها هناك لذلك يجب على السلطة المؤقتة الآن في مالي وكذا دول الجوار أن تسارع في العمل الهادف إلى العودة للشرعية الدستورية والتعجيل بانتخابات تفزر مؤسسات شرعية لاسيما وان الوضع الأمني لايزال هشا قد يزيد تدهورا بسبب الأحداث الأخيرة وقد يؤثر هذا الوضع سلبا على دول المنطقة.

باية ع