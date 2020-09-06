فرنسا تقود الحرب ضد تركيا!!

بقلم: صالح عوض

أغرته استقبالات بيروت والعناقات الحارة!! فظنّ أنه مرحب به، ليقرر مصير المنطقة، فبعد أن حشر أنف فرنسا في ليبيا، هاهو يرسل ترسانتها المقاتلة إلى تركيا.. ويوعز ل”شارلي إبدو” استئناف شيطنة الإسلام وصناعة العداء..

فهل هو فقط حنين لعهد الحروب الصليبية؟ أم أنها مصالح ضرورية لاستمرار حياة الدولة التي تتعيش على حساب مستعمراتها القديمة؟ ولكن هل حسب ماكرون فاتورة المواجهة مع تركيا؟ وهل هو مدرك لما سيفاجئه في أكثر من مكان؟ وأن موقفه قد يحرك تعاطفا واسعا معها، ويوسع جبهة تحالفاتها ويعمقها دوليا مع روسيا، وإقليميا مع باكستان وإيران؟ فهل ستكون آخر مغامراته؟

مائة عام غياب:

في حالة ضعف الدولة التركية الحديثة تحركت اليونان مدعومة من فرنسا وبريطانيا لفرض أمر واقع في منطقة الجزر وبحر إيجة بما فيها قبرص مخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية.. ولقد استمرت شكاوى الدولة التركية لاسيما في العشريات الأخيرة لدفع اليونان للالتزام بالاتفاقيات والابتعاد عن الشاطئ التركي حيث تسيطر اليونان على جزر يبتعد بعضها أقل من كيلومترين عن الشاطئ التركي كجزيرة كاستيلوريزو.. وقد استمر رفض اوروبا دخول تركيا الاتحاد رغم المفاوضات الطويلة فالموقف من تركيا ينبع كونها بلد شعبه مسلم رغم أن أنظمة الحكم ما انفكت تعلن علمانيتها.. فهل آن الأوان لتخرج تركيا من خريطتها السياسية التي رسموها وشبكة علاقتها الإقليمية والدولية التي حددوها وتحجيم مصادر ثرواتها؟؟ هل تتراجع فرنسا عن موقفها العسكري والسياسي المنحاز أم ستواصل المغامرة؟ هل يتطور التحالف بين اليونان والإمارات ومصر وفرنسا الى تشكيل جبهة عسكرية تستدرج تركيا لاستنزافها وتدمير قوة نموها؟ أسئلة تتعلق بما تستند عليه تركيا في مواجهتها لعدة دول بالمنطقة، والإجابة عليها تعني إمكانية الخروج من الغياب.

تحريك الأزمة:

صحيح إنها ليست المرة الأولى التي يشتعل فيها التوتر بين البلدين الجارين العدوين فبينهما تاريخ طويل من النزاعات ويمكن إرجاع الجزء الأكبر من التوتر الحالي إلى نزاعهما بشأن قبرص عام 1974 بعد انقلاب رتّبته أثينا في مسعى لضم الجزيرة إلى اليونان.

وبات الشطر الجنوبي من الجزيرة الناطق باليونانية جمهورية قبرص التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي عام 2004. واتسع نطاق النزاع بشأن قبرص ليشمل عدة مسائل أخرى بما فيها الحقوق في مسطحات مائية متنازع عليها والمجال الجوي ولا تعتبر أنقرة أنه يحق لدولة قبرص اليونانية المطالبة بما يزيد عن 12 ميل من المياه الإقليمية، وترى في المقابل أن المياه الممتدة جنوباً من الجزيرة هي منطقة تركية، وتعتبر أثينا أن المياه المحيطة بجزيرة كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين من المياه التركية، تقع تحت السيادة اليونانية إلا أن أنقرة ترد بالقول إن هذا الموقع يحرم تركيا من مساحات بحرية غنية بالغاز تمتدّ على مئات آلاف الكيلومترات.. وبالجملة يمكن القول ان بحر إيجه يتسم بجغرافيا معقّدة مع وجود شبكة تضم أكثر من ألفي جزيرة. والتصعيد الحالي وصل الى حد الاشتباك عندما اقتربت فرقاطة يونانية من الحفار التركي وكما علق أردوغان: “أيضا رددنا، وقلنا لهم إياكم والاعتداء على سفينتنا عروج رئيس، فإن أقدمتم على ذلك فستدفعون ثمنا باهظا، وهاهم تلقوا أول رد منا”.. وأشار وزير الدفاع التركي أكار أنّ القوات المسلحة ستحمي حقوق ومصالح تركيا وفقًا للقوانين الدولية، مشيرًا أنّ اليونان سلّحت 16 جزيرة (في بحر إيجة) في خطوة تعد انتهاكا لاتفاقية لوزان.

وهناك مشكلات متراكمة بين تركيا واليونان فتركيا تتهم اليونان بحرمان الأقلية المسلمة في وسط اليونان من حقوقها بما في ذلك حق التعليم وقد سبق أن صرح أردوغان أن أثينا هي العاصمة الأوربية الوحيدة التي لا تستضيف مسجدا. وتفاقم موضوع اللاجئين الذين تدفقوا في فبراير الماضي، وسمح لهم بالعبور إلى اليونان، ما أسفر عن مناوشات على الحدود.

كما أن توترا آخر بين الطرفين حصل بسبب استقبال اليونان جنودا أتراك فروا إليها بعد ان شاركوا في محاولة انقلاب فاشلة على حكومة أردوغان العام 2016 ورفض محكمة يونانية مطالب تركيا بتسليمهم.

ولكن التصعيد الحالي يتم في ظل اكتشاف حقول الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر وقبرص شرق المتوسط وترى تركيا الحق في إعادة ترسيم الحدود البحرية بطريقة أكثر إنصافا لكي تمتلك نصيبها في ثروات الغاز وموارد الطاقة الأخرى في البحر المتوسط وبعد ان تم استثناء تركيا من مؤتمر في يناير/كانون الثاني 2019 أسست قبرص وإسرائيل ومصر مع جيرانها اليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا منتدى غاز شرق المتوسط،.. فاتجهت تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في 28 من نوفمبر الماضي بشأن رسم الحدود البحرية وهي امتداد جغرافي وقانوني على حد سواء حسب ما ترى تركيا.. مما أجج قلق مصر وقبرص واليونان وإسرائيل.. وردا على الخطوة التركية تحركت مصر واليونان وقبرص إلى الإسراع في ترسيم الخطوط البحرية بينها، هذا وقد انهارت المفاوضات التي توسطت فيها ألمانيا. وقد أصبح في حكم المستقبل المجهول ما وقّعته اليونان وإسرائيل وقبرص من اتفاق لبناء خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر يسمى “إيست ميد” (EastMed)، والذي يتوقع الخبراء أن يصدر 16 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ذلك لأنه يتطلب إذناً من مالك قاع البحر وهو في هذه الحال سيكون تركيا وليبيا.. ويجادل الأتراك بأن أقصر طريق لخط أنابيب الغاز سيكون من شمال قبرص عبر تركيا.

ورغم أن الأمر يعنيها تماما لم تصدر روسيا حتى الآن بيانا علنيا بشأن التوترات بين اليونان وتركيا، لكنها تحتفظ بوجود راسخ في كل من شرق المتوسط والبحر الأسود، وأفادت وسائل إعلام يونانية هذا الأسبوع أن البحرية الروسية لديها 9 سفن عسكرية بين قبرص وسوريا، بما في ذلك 3 غواصات.

“ارتباك” باريس:

تتزعم فرنسا المواجهة ضد تركيا في أكثر من ملف ويرى ماكرون أن أسوأ ما في حلف الناتو وجود تركيا كما جاء في مؤتمره الصحفي في تونس.. فهو يرى التحرك التركي منافسا حقيقيا، في مجاله الإقليمي في المنطقة العربية والإفريقية على اعتبار أنهما حديقة فرنسا الخلفية تجني منها ما يفوق كل ما تحلبه الولايات المتحدة من حلفائها في المنطقة.. و من هنا تتحرك بكثافة لكي لا تفلت من يديها مصادر اقتصادها ونفوذها من لبنان إلى اليونان إلى ليبيا وافريقيا.

لقبرص اتفاق مع “إيني” (Eni)، و”توتال” (Total) الفرنسية، وكذلك مع شركة “إكسون موبيل” (Exxon Mobil Corp) للتنقيب عن النفط والغاز..ولقد نشبت المواجهة بين فرنسا وتركيا قبالة الشواطئ الليبية، ولقد نشرت تركيا في المكان نفسه سفن حفر حديثة للبحث عن الغاز في المنطقة، هذا في حين تسجل تركيا حضورا في المشهد الليبي ويمثل خطرا على خرائط فرنسا السياسية لإفريقيا المجاورة لليبيا..

لطالما اعتبرت فرنسا البحر المتوسط ضمن مجالها الحيوي.. معتقدة أنها يمكن أن تتقدم لوحدها في الملف الليبي، فوجدت نفسها في المعسكر الروسي المصري الإماراتي، وذهب شتيفان بريندله في صحيفة “فرانكفورته روندشاو” الى القول: “تسببت هزيمة حفتر في غرب البلاد بتوتر واضح في باريس. (..) ماكرون يخضع لضغوط داخلية، تزامنا مع الوقوع في فخ الجبهات في ليبيا.”

وكما جاء في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية (الرابع من يوليو/ تموز 2020)، أن فرنسا “تقف لوحدها في مواجهة الأهداف التوسعية لتركيا، فهل هي شجاعة سياسية؟ أم نتيجة منطقية لسياسة خارجية في المنطقة، بدءًا بليبيا وهذا ما يضعف موقفها اليوم بشكل كبير”.

زاد من تسميم علاقات البلدين قضية التجسس” حيث توجه موظف الأمن السابق بالقنصلية الفرنسية في اسطنبول، إلى الشرطة التركية وادعى أنه جمع معلومات لصالح المخابرات الخارجية الفرنسية.

تصاعدت حدة التوتر فلقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق المتوسط لوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال، وأضاف ” يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك.. إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا”. ورد أردوغان “ندعو نظراءنا إلى التحلي بالذكاء وتجنب الأخطاء التي ستؤدي إلى تدميرهم”، وكما هو واضح ان ساحات المواجهة بين فرنسا وتركيا متعددة من ليبيا إلى قبرص وليس نهاية بلبنان ووجه أردوغان كلامه في اتجاه الرئيس الفرنسي: إن له “أهدافا استعمارية” في لبنان، وأضاف إن “ما يريده ماكرون وفريقه هو عودة النظام الاستعماري في لبنان.. وقال متحدثا عن ماكرون: “ينبغي ألا يظن أنه أكبر مما هو”.

ميدانيا فرنسا أرسلت طائرات مقاتلة إلى قبرص. وحول الوجود الفرنسي في شرق المتوسط، قال وزير الدفاع التركي أكار “لا توجد أي علاقة لفرنسا في المنطقة، ولا حدود لها، ” وتابع “تفعل ذلك (بذريعة) خفض التوتر، إلا أنها تزيد من التوتر، وهم يعلمون أنّ ما يفعلونه خاطئ”.. وأضاف “تعتقد فرنسا أنّ بإمكانها فعل ما يحلو لها، ليس في شرق المتوسط وحسب، بل تطلق التصريحات من العراق أيضاً”..كما لفت إلى أن ماكرون يعتبر توجيه الإساءات لنبي الإسلام الكريم محمد (ص) حرية تعبير.

الموقف الغربي:

يرى الغربيون أن لتركيا طموحا جيوسياسيا وأهدافا واضحة لتوسيع نطاق نفوذها وقناعات إيديولوجية عثمانية جديدة مصحوبة بجرأة عسكرية وفي هذه المجالات يبدو أن تركيا تتقدم على الأوربيين كما قال دانييل شتاينفورت في صحيفة “نويه تسورشر تسايتونغ” الصادرة في سويسرا.. فليس هناك ما تهدد به أوربا تركيا بعد أن أغلقت أمامها نادي الاتحاد الأوربي وحتى أن خيار العقوبات الاقتصادية ستضر بالشركات الأوربية خاصة الألمانية فنصف المبادلات التجارية التركية تتم من أوربا فلقد ردت تركيا على التلويح الأوروبي بفرض عقوبات عليها بالتأكيد “أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه “سلطة” لمطالبة تركيا بوقف أبحاثها المشروعة داخل جرفها القاري”.. هذا وقد لفتت المستشارة الألمانية إلى أن “هذه العلاقات متعددة الأوجه، فتركيا حليف في الناتو، والخلاف يدور بين عضوين في الناتو، وهذا لا يمكن أن يتركنا غير مبالين”. وأشارت ميركل إلى أن هذه الأمور تحتاج للتوضيح داخل الحلف.. وهو الموقف نفسه الذي أعلنته بروكسل حيث اعتبرت أن اليونان وتركيا شريكان في الناتو وينبغي الوقوف منهما على مسافة واحدة.

أما البيت الأبيض فقد ترك لألمانيا التوسط في الأزمة.. وهو يدرك أن تركيا وليست فرنسا من يمكن أن يتصدى للتمدد الروسي في أماكن عديدة.. هذا رغم وصول السفينة الأميركية “يو إس إس هيرشيل وودي ويليامز” مؤخرا إلى جزيرة كريت اليونانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام الاممي إن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تصاعد حدة التوتر في اليومين الماضيين بين تركيا واليونان، ومن المهم حل الخلافات بين البلدين سلميا.

كان الأمين العام للحلف الأطلسي قد أعلن: أنّ المسؤولين اليونانيّين والأتراك “اتّفقوا على الدخول في محادثات بمقرّ الحلف، لوضع آليّة من أجل منع وقوع أيّ نزاع عسكري “. لكنّ أثينا نفت أن تكون قد وافقت على عقد محادثات تقنيّة مع تركيا.

أما وزير الخارجية الألماني فقد كرر موقف ميركل بأن ألمانيا والاتحاد الأوربي سيتضامنان مع اليونان مبينا في الوقت ذاته أن الحوار سيكون مفيدا لجميع الأطراف. مؤكدا: أن التصعيد “لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالجميع وخصوصاً المعنيين مباشرة في المكان”.

وردا على ذلك قال الرئيس التركي “أكدنا دوما استعداد تركيا لكافة أشكال التقاسم للثروات شرق المتوسط، شرط أن يكون عادلا”.وقال “سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها” وقد وصف قادة اليونان وفرنسا بأنهم “جشعون ويفتقرون إلى الكفاءة”.. وقال إنّه “حين يتعلّق الأمر بالقتال، فلن نتردّد في تقديم شهداء”.. وتابع أردوغان “لأعدائنا نقول: نقبل التحدّي”.

ومن جانبها أعلنت اليونان عن “تدريب للطيران قبالة جزر كريت وكاربوثوس وكاستيلوريزو اليونانية”، وتدريب قريب مع الطيران الإماراتي.

ومن الجانب التركي، أعلنت وزارة الدفاع إجراء “تدريبات عسكرية انتقالية” بمشاركة “سفن تركية وأخرى حليفة”

الموقف التركي:

قد تبدو تركيا وحيدة في مواجهة تحالف تقوده فرنسا.. لكن بلاشك هناك أوراق قوة بيد تركيا أهمها تماسك موقفها وإدارتها للأزمة، وتحالف قوي مع روسيا المهددة بوصول الغاز الإسرائيلي لأوروبا، و تحالف مع إيران رغم الرشوة التي قدمها ماكرون لها عن طريق اعترافه بحزب الله، و كذلك تفعيل علاقاتها بشكل أجدى مع باكستان وماليزيا وسواها من الدول التي تقع في حيز نفوذها.. كما أن فرنسا ستكون أعجز عن دخول حرب مباشرة، مما سينعكس على جملة مواقعها في اكثر من مكان.. وليس سوى الحوار رغم أمواج المتوسط الهائجة من سبيل لحل الأزمة والله غالب على أمره.