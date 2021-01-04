فرنسا تعيد فتح مركز استقبال طلبات التأشيرة

أعلن مركز “في أف أس غلوبال” المتخصص في منح التأشيرة لدخول فرنسا، عن إعادة فتح أبوابه مجددا ابتداء من تاريخ 3 جانفي الجاري وهذا بعد ان كان. مغلف بسبب الوباء لعدة شهور.

وأشار المركز، في بيان له، أنه سيستقبل مجددا طلبات الجزائريين المهتمين بالدخول للاراضي الفرنسية ومنطقة شنينغن وقد سبق تعليق الفيزا لهذه المناطق بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن “استقبال طلبات الجزائريين لتأشيرة الدخول لفرنسا ستتم ابتداء من 3 جانفي وهذا خلال كل يوم أحد من الساعة 8 صباحا إلى الرابعة مساء”.

وبالنسبة لمن حجزوا المواعيد سابقًا، فسيتم قريبا الاتصال بهم، من أجل إعادة برمجتهم في تواريخ جديدة.

كما أفاد البيان ذاته أن تقديم طلبات التأشيرة حاليا يقتصر على تأشيرات الإقامة الطويلة وتأشيرات الإقامة الدائمة في فرنسا.