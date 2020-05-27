فرنسا تصفي حسابها مع الحراك لأنه فضحها

* مقري : تقرير قناة France 5 يسيء للحراك الشعبي

عبر ناشطون و فاعلون في تصريح خصوا به جريدة الوسط عم أسفهم مما تضمنه من إساءة للحراك الشعبي المبارك و مطالبه الشرعية في بناء دولة الحق و القانون، و مشاهد غير أخلاقية لشباب لا يعبر عن الجهاد الحقيقي للشباب الجزائري في سعيه نحو التغيير وإرساء بوادر جزائر جديدة حرة مستقلة بطريقة سلمية حضارية أبهرت العلم كله.

علي ربيج

فرنسا غير راضية على الحراك لأنه أضر بمصالحها

أكد المحلل السياسي علي ربيج بأن ما تناوله الوثائقي حول الحراك الشعبي على قناة France 5 ، يوحي بأن أطراف و مؤسسات فرنسية رسمية تريد إطلاق حملة تشويه على الحراك الشعبي المبارك.

ولفت علي ربيج في تصريح خص به جريدة الوسط بأن فرنسا غير راضية منذ اللحظة الأولى على الحراك الشعبي لأنه أضر بمصالحها، والأطراف التي كانت تخدم مصالحها في الجزائر، ولا تريد أن تصدق أن هناك بداية نحو التغيير و مقاطعة كل الممارسات السابقة، وأن مستقبل مستقبل العلاقة بين البلدين سيكون مبني على الإحترام و الشراكة .

شدد المحلل السياسي علي ربيج بأن ما تضمنه الوثائقي القناة الفرنسية France 5 حول مسيرة الحراك ، يحمل جزء كبير و التجني على أصل الحراك و جوهره و الذي كان حراك شعبي وطني يدافع على هوية و تاريخ و أصالة الشعب و تضامنه ووحدته.

وإعتبر علي ربيج بأن إنخرط وسائل الإعلام الفرنسية في هذا التوقيت بالذات غير بريء، يتجه نحو التصعيد و رفض التراجع و عدم إحترام خطوة الشعب نحو التغيير و المضي نحو المستقبل لبناء دولة الحق والقانون، لافتا بأن التقرير لا يخدم مستقبل العلاقات بين البلدين بقدر مايشوش عليها، أين توقع بأن تكون ردود من وسائل إعلام جزائرية التي هي مطالبة بالرد بشكل محترف بعيدا عن التهويل و السب والشتم على حد قوله .

وقال علي ربيج :” التقرير يبث السم في العسل، ويريد توجيه رسائل و أسهم مسمومة في كل الإتجاهات، على إعتبار أن هناك فئات من المثليين وممارسة طقوس وشعائر لأقليات مختلفة مضطهدة في الجزائر، ويعطي صورة بأن هذا الحراك ثم تأطيره من طرف الشواذ الجنسيين و من يعانون من الفقر في المرجعية الدينية، نحن نرفض مثل هذه العادة المترسخة في العالم الغربي الذي هو أيضا يحاربها “.

عبد الرزق مقري

تقرير قناة تي في 5 يسيء للحراك الشعبي

أكد رئيس حركة حمس بأن تقرير قناة France 5 يسيء للحراك الشعبي و مطالبه الشرعية أبرزها إحداث قطعية مع ممارسات النظام السابق.

وقال عبد الرزاق مقري :” الأغلبية المكونة للحراك الشعبي منذ الجمعة الأولى هم أبناء الشعب الذين تضرروا من فساد و خيبات النظام السياسي، أولئك الذين خرجوا إلى الساحات من المساجد بعد صلاة الجمعة، وليس تلك الأشكال من البياعين الكامنين الذين ابرزتهم قناة France 5 “.

لخضر بن خلاف

التقرير حمل مشاهد تخل بالموروث الحضاري للجزائر

أكد النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بأن الفلم الوثائقي الذي أعده الصحفي الفرانكو جزائري مصطفى كسوس، أشعل فتيل الغضب لدى الجزائريين، لأنه يتضمن مشاهد غير أخلاقية لشباب لا يعبر عن الجهاد الحقيقي للشباب الجزائري في سعيه نحو التغيير وإرساء بوادر جزائر جديدة حرة مستقلة بطريقة سلمية حضارية أبهرت العلم كله.

وقال بن خلاف تصريح خص به جريدة الوسط بأن :” التقرير حمل مشاهد تخل بالعرف والموروث الحضاري للشعب الجزائري، كمشاهد تدخين النساء، واحتساء الكحول، ومشاهد أخرى تعبر عن الكبت الجنسي، يريد من خلالها المخرج الطعن الحقيقي في مصداقية الحراك الجزائري الذي احتذى به العالم لسلميته وتمكنه من الإطاحة برموز العصابة من النظام السابق الذي كان يترأسه رئيس يحتضر وحاشيته، فهو عمل مضلل لم يركز صاحبه على ما ناضل من أجل تحقيقه الملايين من الجزائريين طيلة عام كامل، بقدر ما ركز على خلق صورة مغلوطة عن الحراك وأهدافه النبيلة.”

و إعتبر بن خلاف بأن هذا العمل المغرض بخلفيات مدروسة احدث استياء كبير وحساسية كبيرة عند الجزائريين فهو مرفوض بكل المقاييس ولا يمكن أن ننتظر من هذه القنوات الحقودة على الجزائر وشعبها عكس ذلك، مشددا بأن الحراك يبقى بين الجزائريين وقد حقق الكثير من أهدافه بقي أهم هدف هو إقامة دولة الحق والعدل والقانون شعارها بيان أول نوفمبر وهذا ما ينتظره الشعب الجزائري.

سعيدي عبدالرحمان

المضمون مغرض وسيء

الشريط الذي تم بثه في القناة الفرنسية الخامسة مغرض وسيء ومخالف لحقائق الاجتماعية الجزائرية والمقاصد الشريفة والمطالب الحقيقية للحراك الشعبي الشريط غير موضوعي وصاحبه فرنكوجزائري له علاقته مشبوهة مع منظمات صهيوفرنسية قام بتزييف وتحريف المطالب والحالة الاجتماعية والثقافية لعموم الجزائريين بتركيزه على عينات شاذة لا تمثل عمق في الشباب الجزائري

فهو يريد إثارة الغرب واستجداء منظماته الحقوقية المختلفة غير الحكومية لمساندة هذه المطالب بتركيزه على قضايا ليست من انشغالات عموم الشباب والشعب كقضايا الجنسية والحريات النوعية الفئوية ،فهو مسيء جدا للحراك والشباب ،وهذا الشريط جاء ردا على دسترة الحراك الشعبي في المسودة الدستور والعمل على تغذية التجاذبات السياسية والإيديولوجية التي ظهرت في اختراقات الحراك هناك دوائر فرنسية تريد إذكاء الفتنة وخلط الأوراق وتدفع إلى التعفين

على الفواعل التي كانت في الحراك أن تتحرك ضد هذا التوجه وتوضيح الموقف وتصفية المطالب وإبرازها بالوضوح الكافي مما يقطع دابر المرجفين والفتانين.

الإعلامية سميرة مواقي

الفيلم مناف للواقع

نعم كان بعيد عن الواقع، و لا يعكس الصورة الحقيقية للثورة الشعبية السلمية للشعب الجزائري و السبب هو غياب القنوات الإعلامية الجزائرية و عدم نزولها لشارع لنقل حراك الشعب الجزائري دون تزييف، فتخاذل و تلاعب إعلامنا الجزائري فتح الباب لمن هب و دب أن يقول ما يريد

المشكل ليس في القنوات الاجنبية بل مشكلتنا هي غياب الإعلام الجزائري.

إيمان لواس