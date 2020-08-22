فرنسا تشعل النار و تورط غيرها في إطفائها

* مصرع أربعة جنود ماليين في انفجار عبوة ناسفة

* اعتداء على قافلة لوجستية تابعة لـمينوسما

أفادت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام فى مالى “مينوسما” وقوع أعمال شغب ونهب وعنف فى غاو شمالى مالى، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك أن قوات حفظ السلام فى حالة تأهب قصوى أثناء قيامهم بدوريات في المدينة، كما تعزز البعثة مساعيها وتلتقى بقادة المجتمع لمنع تصعيد العنف.

وكانت قافلة لوجستية تابعة لـمينوسما أصيبت بعبوة ناسفة فى منطقة غاو، وتعرضت لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين، وأصيب أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن آخرين نجحوا فى صد الهجوم وتمكنت البعثة من تنفيذ عمليات إجلاء طبية للجرحى بنجاح.

و أمس تناقلت تقارير إعلامية مصرع أربعة جنود ماليين وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارتهم في وسط مالي, بحسب ما أفاد به مصدر عسكري وأوضح ذات المصدر أن “سيارة للجنود من مجموعة العمل السريعة للمراقبة و الاستجابة , انفجرت عند مرورها على عبوة ناسفة بمنطقة كورو,القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو” و أضاف أن الحادث خلف “أربعة قتلى و جريح في حالة خطيرة”.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل في غرب إفريقيا، بيتر فام، إن الولايات المتحدة علقت جميع أوجه التعاون مع جيش مالي وأضاف أن التعليق إلى حين اتضاح الوضع السياسي بعد قيام ضباط في الجيش بالإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وكرر فام في تصريحات للصحفيين، “الإدانات الأمريكية للإطاحة بكيتا”وتابع قائلا: “إن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم رسميا وصف ما حدث مؤخرا بأنه انقلاب، يتعين أن يصدر بعد مراجعة قانونية”وسط هذا كله تتجه الانظار نحو باريس التي لم تشأ ان تثر زوبعة حول فقدان حليفها إبراهيم بوبكر كيتا لمنصبه و قدعمت البلاد موجة الاحتجاجات عقب الانتخابات التشريعية في مارس وأفريل.

وعليه فإن أكثر من علامة استفهام حول مستقبل القوات الفرنسية في المنطقة الشمالية المحاذية في جزء منها للجزائر ، التي انخرطت لمدة سبع سنوات في الحرب ضد مجموعات مسلحة ظاهريا تدعو فرنسا إلى “عودة السلطة المدنية وسيادة القانون” في مالي ، وهو ما يؤكد عليه يقول عناصر الجيش المساهمين في الانقلاب .

تواجه المنطقة ككل مستقبلا محفوفا بالمخاطر ، بالنظر إلى الضعف الشديد للنظام السياسي في مالي. إنه أمر حساس بشكل خاص بالنسبة لفرنسا ، التي يجب أن تتجنب الظهور على أنها القوة الاستعمارية السابقة التي لا تزال تسعى إلى شد الخيوط ، ولكنها قبل كل شيء لا تريد المخاطرة بما حققته من إنجازات خلال السنوات السبع المنصرمة.

لهذه الأسباب تحولت باريس ، منذ بدء التمرد في باماكو ، إلى حلفائها في إفريقيا ، وداخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، من أجل تعزيز الالتزام الأوروبي و دولي في منطقة الساحل.

إن فرنسا مصرة عدم رغبتها في تولي دور رجال الإطفاء في مالي لوحدها فالثمن سيكون باهضا رغم كونها ضيفا ثقيل الظل على الشعب المالي ةتجلى ذلك في الاحتجاجات العارمة التي شهدتها المدن المالية و التي رفع فيها المنتفضون شعارات مناهضة للوجود الفرنسي في بلادهم.