فرنسا تتهم تركيا بانتهاك اتفاقيات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، تركيا بانتهاك ما تم الاتفاق عليه في الندوة الدولية حول ليبيا التي عُقدت شهر جانفي الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

جاء ذلك في حديث للناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول مع مراسلي قناتي “العربية” و”الحدث” في باريس.

وقالت فون دير مول: “منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا. هناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معداتٍ إلى جهات في ليبيا، وهذا الأمر تواصل أمس (الجمعة) واليوم (السبت)”