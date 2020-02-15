فرنسا الزبون الرئيسي والصين الممون الأول

أظهرت البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك بخصوص الشركاء التجاريين للجزائر ان فرنسا حافظت على مكانتها سنة 2019 كأول بلد زبون للجزائر .

كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون.

و خلال سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر 85ر50 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

تحافظ فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 05ر5 مليار دولار (11ر14 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات الجزائرية) مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره (+52ر0 بالمائة ) تليها إيطاليا بـــ 62ر4 مليار دولار (90ر12 بالمائة) واسبانيا بـــ 99ر3 مليار دولار (15ر11بالمائة) و بريطانيا العظمى بــــ 29ر2 مليار دولار (42ر6 بالمائة) وتركيا بــــ 24ر2 مليار دولار (27ر6 بالمائة).

ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر 33ر50 بالمائة.

ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر سنة 2019 في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى بـــ 65ر7 مليار دولار (25ر18 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية) مسجلة انخفاضا قدره – 60ر2 بالمائة تليها فرنسا بـ 27ر4 مليار دولار (20ر10 بالمائة) وإيطاليا بــــ 41ر3 مليار دولار (13ر8 بالمائة) واسبانيا بـــ 93ر2 مليار دولار (99ر6 بالمائة) و ألمانيا بـــ 83ر2 مليار دولار (76ر6 بالمائة).