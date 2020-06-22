فرض الحجر الصحي الشامل أمر مستبعد

المواطن يتحمل المسؤولية في تفشي الوباء من جديد

كل الأنشطة التجارية لها الحق في العودة لممارسة نشاطها

أكد عضو لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا عبد الكريم طواهرية بأن ارتفاع عدد حالات الإصابة راجع إلى عدم احترام التدابير الوقائية، نافيا كل ماثم تداوله مؤخرا بخصوص إعادة فرض الحجر الصحي على جميع ولايات الوطن.

دق عضو لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا عبد الكريم طواهرية ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة إعادة النظر من جديد في إستراتجية الاتصال و الحملات التحسيسية، داعيا إلى ضرورة النزول إلى الميدان .

وإستبعد طواهرية العودة إلى فرض الحجر على ولايات الوطن، لافتا بأن لايمكن فرض الحجر على ولاية كاملة لأن ليست كل الأماكن فيها بؤر للوباء، لذلك سيتم حجر كل الأماكن التي وجدت فيها الإصابات .

و لفت عبد الكريم طواهرية بأن المواطن يتحمل جزء من مسؤولية في إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لعدم إحترامه للإجراءات الوقائية و التدابير التي أقرتها لجنة متابعة فيروس كورونا لمجابهة هذا الوباء، قائلا :” رغم الإجراءات الوقائية التي تبنتها الدولة لمجابهة الفيروس، إلا أن هناك خلل في تطبيق هذه الإجراءات من قبل المواطن الذي لا يحترم لمقاييس الأمان، بالإضافة إلى عدم الصرامة في تطبيق القوانين من قبل السلطات المختصة “.

ودعا المتحدث كل الأطراف للتجند و الصرامة في تطبيق التدابير الوقائية و إحترام الحجر الصحي، خاصة فيما يخص أصحاب المحلات التجارية فهم مطالبين بأخذ بتدابير الوقائية على حد قوله .

وأبرز عبد الكريم طواهرية بأن لجنة متابعة فيروس كورونا لديها مخطط رفع الحجر الصحي في جميع القطاعات، لافتا بأن اليوم كل الأنشطة التجارية لابد أن تعود لممارسة نشاطها، لكن شرط أن تكون مرفوقة بالصرامة في تطبيق القوانين و احترام شروط الصحة، قائلا :” أن اللجنة لديها مخطط لرفع الحجر في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر التنسيق معها شريطة أن تترافق مع احترام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.”

و كشف طواهرية إلى تشكيل لجنة علمية مهمتها إعداد الدراسات الوبائية وإعادة النظر في استراتيجية الاتصال والنزول إلى الميدان لتحديد البؤر ومن ثمة تحديد حالات الإصابة واحتوائها لافتا إلى أن هناك فرق نزلت صباح اليوم إلى الميدان لمباشرة عملها

وبخصوص فاعلية ودقة أجهزة الكشف السريع أكد ضيف الصباح أن الأجهزة المتوفرة في الجزائر تخضع لتجارب قبل اعتمادها من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تسويقها.

من جهة أخرى كشف طواهرية عن نقص ملحوظ في 100 دواء منها أدوية تخص أمراض السرطان والدم والجلد لكنه أكد توفر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يعد أصحابها الأكثر تضررا من وباء كورونا.

أما بخصوص اللقاح المضاد لكورونا فكشف طواهرية أن هناك العديد من المخابر التي توصلت الى انتاج لقاحات ستكون متوفرة على الأغلب مع حلول شهر نوفمبر القادم وأن هناك اجتماع اليوم بهذا الخصوص لاختيار اللقاح الذي ستقوم الجزائر باستيراده.

إيمان لواس