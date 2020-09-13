فرحات يواصل التوهج في الدوري الفرنسي ويفتح أبواب عودته “للخضر”

ج.ن

واصل اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات عروضه الإيجابية بعد ظهر الأحد، وسجّل ثاني هدف له في البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وخسر فريق نيم بِنتيجة (2-4) أمام الضيف نادي ران، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية، نسخة 2020-2021.

وسجّل متوسط الميدان زين الدين فرحات الهدف الثاني لِفريقه نيم، في الدقيقة الـ 55.

ورفع زين الدين فرحات غلّته إلى هدفَين بِزيّ فريق نيم، في البطولة الفرنسية للموسم الجديد. فضلا عن حيازته في الرّصيد تمريرة حاسمة.

وبات فريق نيم بعد هذه الخسارة، يتموقع في المركز الـ 11 بِرصيد 3 نقاط. ويتصدّر نادي ران لائحة الترتيب بِمجموع 7 نقاط، رفقة فريق ليل.

وضع اللاعب الدولي الجزائري السابق، أمر العودة إلى المنتخب الوطني، على رأس أولوياته.

وشارك متوسط الميدان زين الدين فرحات في 10 مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، منذ 2014.

وكانت المواجهة الودّية لـ “الخضر” أمام الزائر فريق الكونغو الديموقراطية، في الـ 10 من أكتوبر 2019، آخر مباراة يُشارك فيها فرحات مع المنتخب الوطني.