فخ الصلاحيات الدستورية و رئيس الدولة

مقال الوليد

شهدت الجزائر منذ استقلالها عدة دساتير ، لم تتفاوت فيها اختصاصات رئيس الجمهورية وصلاحيته كثيرا، إلا ما عشناه مع دستورا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، الذي استحوذ على كل السلطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لا سيما السلطة التنفيذية ، ناهيك على ما أباحه لنفسه من سلطة تشريعية من خلال التوسع في التشريع عن طريق الأوامر ، هذه الصلاحيات المفرطة ، التي وثب عليها الرئيس السابق التي عظمت من سلطته و هيمنته على كافة سلطات الدولة ، كانت سببا مباشرا في البحث عن آليات و مصادر لحماية هذه الهيمنة ، فكان أولها النزوع المفرط والارتكاز في الحكم إلى الجهوية و المحسوبية ، كمنهج في تولي الوظائف السامية في الدولة ، ومنها الانتشار المحلي ، و ثاني الآليات خلق لوبي مالي سياسي من خلال قروض بنكية خرافية ، استطاع هذا اللوبي التغلغل داخل مفاصل الدولة ، الذي أصبح له نفوذ أخل لموازين القوى داخل الدولة .

12 نوفمبر 2008 ، يعتبر هذا التاريخ نكسة في الحياة الدستورية إذا شهد الدستور الجزائري تعديلا يعتبر تنكيصا وردة وأدت كل نضالات الشعب وذلك من خلال فتح العهدات الرئاسية و عدم تقييدها باثنتين ، مع بقاء تغليب العنصر السلطوي لشخص رئيس الجمهورية .

على الرغم من كثافة و تنوع الاختصاصات الدستورية التي وجدها بوتفليقة في دستور 28 نوفمبر 1996 حيث ضمن الدستور اختصاصات تنفيذية واسعة و أخرى تشريعية و بعض الاختصاصات القضائية الهامة .

في صلاحيات رئيس الجمهورية في الغالب يتم التركيز على الاختصاصات التنفيذية ، هذه الأخيرة التي تتفرع إلى قسمين اختصاصات عادية و أخرى استثنائية ، وما يهمنا هنا الاختصاصات العادية و التي بدورها نرى أنها تتبوب في ثلاثة أبواب : اختصاصات تنفيذية إدارية و اختصاصات تنفيذية تشريعية و اختصاصات تنفيذية دولية .

ضمنت لرئيس الجمهورية كل دساتير الجزائر اختصاصات تنفيذية إدارية واسعة بواسطة يدير الشؤون العامة للبلاد ، و يضمن من خلالها السير الحسن للحياة العمومية ، ولعل أهم مظاهر هذه الاختصاصات سلطة التعيين لاسيما لرئيس الحكومة (الوزير الأول) ، و إعفائه ، كما لرئيس الدولة السلطة التعيين في عدة مناصب سامية في أجهزة الدولة ، كما تعتبر دستوريا من الصلاحيات التنفيذية الإدارية لرئيس الدولة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين ، كما يدخل في اختصاصات رئيس الدولة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة و أجهزة الرقابة و سلطات الضبط .

اما الاختصاصات التنفيذية في المجال الدولي . فناهيك على احتكاره لتمثيل و تحديد و هندسة السياسية الخارجية ، وهذا ما نصت علیه المادة 91 /3 من التعدیل الدستوري لسنة 2016 على ما یلي: « یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها ».منحت الدساتير الجزائرية صلاحیة التصدیق على المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة وحده دون سواه، وهو اختصاص أصلي وشخصي یتمتع به . وهذا أكد دستور 1989 على السلطة الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة

طبقا للمادة 74 /11 التي تنص على ما یلي: « یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.»أما دستور 1996، فقد منح لرئیس الجمهوریة صلاحیة إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیها من خلال المادة 77 /11 التي تنص على: « یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها.»، وكذلك من خلال المادة 97 التي تنص على: « یوقع رئیس الجمهوریة إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم.».التعدیل الدستوري لسنة 2016 أكد السلطة الأصلیة لرئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیه .

درج أهل السياسية على اعتبار الرئيس هو القاضي الأول في البلاد ، ويعتبر هذا النداء أكبر عنوان لصلاحيات الرئيس التنفيذية في المجال القضائي ، فهو من يحتكر دستوريا حق العفو ، وهو من يعين القضاة في كل درجات التقاضي أو أي مؤسسة أو هيئة أخرى ، وهو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء .

إن هذه الصلاحيات الإمبراطورية ، التي منحتها الدساتير لرئيس الدولة ، دفعت الرئيس السابق للتغول ، و الانفراد و الوثوب على صلاحيات أخرى من خلال إضعاف السلطة التشريعية بواسطة فتح المجال أمام المال السياسي ، حيث شهدت عهداته ظاهرة الرشا السياسية و سطوة أصحاب المال الفاسد على السلطة التشريعية ، هذه الظواهر وغيرها لم تكن بمعزل عن عين المجتمع ، بل كانت تشكل حالة من تركيم التآزم لم تعرف الجزائر من قبل إلى أن حل 22 فبراير ، يوم قلب الطاولة على كل مؤسسات التي دب فيها الفساد .