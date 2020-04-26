فتنة واحتجاجات والبلديات والإدارات

تعيش معظم بلديات الوطن احتجاجات وتجمهر يومي للفئات الهشة وكذا أصحاب المهن التي حرمت من العمل بفعل الكورونا والتي قدمت ملفاتها لطلب هذه المنحة التي تحولت إلى محنة للمعوزين وكذا السلطات التي كثيرا ما تستنجد بالقوة العمومية من أجل تفرقة المحتجين الذين يتجمهرون بمداخل البلديات ضاربين عرض الحائط بإجراءات الحجر الصحي .

هذا وقد ضاعفت الشائعات من توتر الوضع وصعوبته ، حيث تسابق المواطنون إلى مقرات البلديات فجرا لإقامة الطوابير لمجرد إشاعة توزيع المليون ، والتي استغل بعض أصحاب الهزل ومروجي الإشاعات معاناة الناس للهو دون المبالاة ما يسببونه من جرح لمشاعرهم ، من جانب أخر ضاعفت مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منبر لتغذية الإشاعة في ترويج الأخبار الكاذبة حول المنحة ، حيث كثيرا ما تسببت في الصراعات والمشاداة ما بين المواطنين والسلطات ، فمثلا بسيدي بلعباس روج احد مواقع التواصل الاجتماعي إن البلدية ستقوم بتوزيع منحة ال10 آلاف دينار بملعب 24 فبراير ، حيث أكد صاحب المنشور أن حافلة بريد الجزائر ستكون صباحا بالملعب الأمر الذي جعل الطوابير تبدأ فجرا للمطالبة بحقهم من المنحة ، حيث وقعت مشادات مع حراس وإدارة الملعب ، وكادت أن تخرج عن نطاقها لولا تدخل مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع ، من جانب أخر تسببت الإشاعة التي تناولها رواد الفضاء الأزرق بتحويل القوائم إلى مراكز البريد إلى تجمهر ألاف المواطنين إمام مراكز البريد فجرا بالعديد من الولايات .

من جانب آخر لم تقدم لحد الآن آليات صرف هذه المنحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، كما يتم تحديد الفئات التي تستفيد منها بدقة ،أن كانت العائلات المعوزة التي كانت تستفيد من قفة رمضان أو دعمها بالفئات التي أوقفت نشاطها بفعل جائحة الكورونا ، وسط احتجاجات المواطنين في وضع الملفات واتهامات للسلطات بالمحسوبية في إقامة القوائم التي بقيت حبيسة الأدراج لحد كتابة هذه الأسطر ، في حين تسجل المصالح البلدية احتجاجات يومية ومشادات وأحيانا تمتزج بالسب والشتم ولا تنتهي إلا بتدخل مصالح الأمن.

محمد بن ترار