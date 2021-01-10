فتح ملف املاك الديوان الوطني للخمور يجر وزراء وولاة إلى العدالة

باشر الديوان الوطني للخمور في استرجاع المئات من الأوعية العقارية المهملة التي بعضها شاغر منذ أكثر من 30سنة وأخرى عرضت للتخريب والانهيار، في حين تم الاستيلاء على العشرات من العقارات من قبل بالونات العقار وبدعم من العصابات والمسؤولين الدين منهم ولاة ووزراء ومدراء تنفيذيون الذين سيحاولون على التحقيق .

هذا وأشارت مصادر مقربة من الديوان وجود العديد من العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا العقار ،وأخرى تم نهبها والاستيلاء على محتوياتها ، على رأسها العشرات من البنايات الموجودة بكبريات المدن التي كانت تتربع على انتاج الخمور وفي مقدمتها المدية عين تموشنت ، بومرداس،مستغانم، سيدي بلعباس،تلمسان…..والتى تقع في أواسط المدن وتحتل مواقع استراتيجية منها ما كانت مستغلة ووحدات لبيع الخمور وأخرى استغلت كدواوين فرعية، ناهيك عن العشرات من المساكن والأراضي ومنشآت عصر الخمور والتي تم نهبها والاستيلاء على معداتها،هدا وأشارت مصادر مقربة من الديوان عن وجود العديد من قضايا تزوير الوثائق الخاصة باملاك الديوان التي تم نهبها،من قبل المافيا وحولت إلى ملكيات خاصة، واغلبها مساكن وقطع ارضية،في حين تم الاستيلاء على العديد من منشآت الديوان من قبل بعض أفراد العصابة وتم استغلالها في إقامة أنشأت استثمارية دون تعويض،وبعضها تم تقديمها وإقامة بنايات مكانها، الأمر الدي يجعل الديون يخوض حرب قانونية للطرد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ومحاسبة المتسببين فيها، هذا وأكدت المصادر التي أوردت الخبر ان ملف ديوان الخمور سيحل اطارات سامية منهم ولاة ووزراء إلى القضاء تورطهم في التستر على نهب العقار.

محمد بن ترار