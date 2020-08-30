فتح ملفات ولد عباس ، لوح و بركات

* فتح ملف الغازي وفرعون وعمار تو لأول مرة

*البث في استئنافات الهامل ورجال الأعمال

تنتهي غد العطلة القضائية وتعود المحاكم إلى النشاط من أجل متابعة ملفات الفساد من خلال برمجة ملفات كبيرة خلال شهر سبتمبر منها ملف به 15 وزير جرهم الإخوة كونيناف في حين تتواصل متابعة رموز الفساد من أرباب الأموال وفي مقدمتهم حداد ، طحكوت والإخوة كونيناف ،عولمي بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني الهامل وأجندته والعديد من الولاة ، كما تفتح محكمة القطب الجزائي أكبر ملفي فساد الأول يخص الوزيران جمال ولد عباس وخليفته السعيد بركات و21 متهما آخر ، والثاني يخص صاحب المملكة الوهمية الطيب لوح ويشتبه إقامة العديد من المحاكمات ضمن المحاكمة عن بعد بفعل تحويل العديد من السجناء في مقدمتهم أويحي إلى سجن العبادلة ببشار، وطحكوت إلى سجن خنشلة وحداد إلى سجن باتنة .

فتح ملف ولد عباس و بركات :

يفتح القطب الجنائي للعاصمة يوم 09 سبتمبر المقبل محاكماته بأول ملف للفساد الذي راح ضحيته أبرياء وطبقات هشة من المجتمع بطلاها كل من الوزيرين سعيد بركات وجمال ولد عباس الذين شغلوا وزراء للتضامن الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2001و2003 والمحبوسين في سجن الحراش و21 متهم من 09 إطارات من وزارة التضامن ، مدراء جهويين وممثلو جمعيات سيقفون أمام العدالة بتهم ثقيلة تخص نهب أموال الوزارة الموجهة للطبقات الهشة و إبرام صفقات مشبوهة التي تجاوزت ال15 صفقة وتبديد المال العام وعلى رأسها الصفقات التي تم إبرامها ما بين وزارة التضامن الوطني التي كان على رأسها سعيد بركات وشركة طاطا الهندية التي زودت الوزارة بأكثر من 4000 حافلة والتي تبين أنها غير مطابقة لقوانين الصفقات العمومية حيث أن الحافلات التي زودت بها وزارة التضامن تبين أنها غير مطابقة للمقاييس ولا يمكن استعمالها في مناطق الهضاب العليا التي سرعان ما تبين عدم صلاحيتها بتعرض المئات منها للعطب كما تبين أن ثمن هذه الحافلات أكبر بكثير من ثمنها الحقيقي كما تبين أن الشركة التي زودت وزارة التضامن بهذه الحافلات لم تحضر وثائقها ما خلق شبهة آنذاك تستر عليها الوزير جمال ولد عباس وحاول خلق ملفات جديدة من أجل التكفل بحظيرة حافلات التضامن والبحث عن مخرج من هذه المعضلة التي تسبب فيها أشخاص لهم مصلحة في إقامة هذه الصفقة يتقدمهم الوزير سعيد بركات ، حيث تبين أن هذه الصفقة كانت مشبوهة بعد تعطل المئات من الحافلات حيث أشار مصدر مؤدون أن مصلحة الصيانة والعتاد قد قامت بإخضاع أكثر من 4000 حافلة التي استفادت منها الولايات من وزارة التضامن إلى الإصلاح وتسوية الملفات بعد سنتين من استلامها فقط .

متابعة الطيب لوح والمفتش العام بتهم الفساد:

أحال القاضي المحقق للمحكمة العليا ملف الطيب لوح ومتشه العام السابق الطيب بلهاشم على القطب الجزائي في قضية جنائية ثقيلة ، وهو الذي تبين انه حطم المنظومة القضائية من جهة وأقام مملكة للفساد عاصمتها تلمسان و سوء استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة ، التحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية التستر على قضايا فساد مرتبطة بالوزير السابق للعدل الطيب لوح ، بالإضافة إلى تمييع قوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات والأسرة واستغلالها لفائدة المافيا ، كما قاما المتهمان بإفراغ أوامر بالقبض في حق كل من الوزير السابق شكيب خليل وابن الوزير خنافو دون اللجوء إلى القانون .

طليبة وفرعون وعمار تو و15 وزيرا أمام القضاء لأول مرة:

تتجه الأنظار بعد غد الأربعاء إلى محكمة سيدي محمد التي ستكون مسرحا لمتابعات قضائية نوعية ، بحكم نوعية الملفات والأطراف المتابعة ، يتقدم النائب البرلماني بهاء الدين طليبة المنتخب عن مدينة عنابة سابقا ، والذي سيمتثل في أول قضية له مع نجلي الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس في قضية رشوة ال07 ملايير التي يزعم أنه من فجرها بعدما هدده أبناء ولد عباس وبإسقاطه من رأس قائمة التشريعيات لسنة 2017 خلال إعدادها إن لم يدفع وهو ما جعله سيلغ حسب الملف الذي ستكشفه المحاكمة ، من جانب آخر ستشهد نفس المحكمة وفي نفس اليوم محاكمة الإخوة كونيناف “رضا، طارق ، كريم وعبد القادر” في أكبر ملف فساد الذي شمل كافة القطاعات ما جر 15 وزير إلى العدالة منهم هدى فرعون وعمار تو زيادة على وزراء سبق محاكمتهم يتقدمهم الوزيران الأولان أويحيى وسلال وكذا بوشوارب الفار من العدالة ويوسف ويوسفى .

قضيتا حداد و طحكوت تحصد عشرات الرؤوس

مع دخول الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر سيكون مجلس قضاء العاصمة على موعد مع قضيتين ثقيلتين تخص كل من علي حداد ومحي طحكوت ، فالأولى ستكون في اليوم السادس اين سيقف علي حداد صاحب مملكة الفساد أمام المجلس على خلفية استئنافه الحكم الصادر ضده ب18 سنة وهو الملف الذي جر الوزيران الأولان أويحيى وسلال وزعلان والعديد من الإطارات ، وبعدها سيفتح استئناف رجل الاعمال محي الدين طحكوت المحكوم عليه ب16 سنة سجن نافذة في قضية مصانع السيارات المشبوهة والتي عرفت بقضية ” مصانع نفخ العجلات ، وهو الملف الذي يضم إضافة إلى الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال وبوشوارب وزعلان كل من الوزير عمار غول ، يوسف يوسفي … و56 متهما منهم 05 ولاة سابقين.

الغازي ، زعلان ،الهامل ،قاضي وعولمي يختمون المحاكمات

مع بداية الأسبوع الثالث تنطلق عملية متابعة المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهام المتابع بأكثر من ملف ، حيث تم برمجة ملفين الأول من قبل مجلس قضاء بومرداس في ر13 سبتمبر والذي يخص نهب العقار الفلاحي المتهم فيه إلى جانب الهامل الوزير السابق عبد القادر قاضي والوالي مصطفى العياضي وجملة من إطارات ولاية تيبازة ، في حين برمج ملفه الثاني أمام مجلس قضاء البليدة يوم 20 سبتمبر رفقة مدير امن العاصمة براشدي نور الدين ، في حين ينظر نفس المجلس وفي نفس اليوم في ملف مراد عولمي في ما يخص ما يعرف بملف سوفاك والذي يتابع معه كل من الوزير أن أويحيى وسلال وكذا كل من الوزراء عمار غول ، يوسف يوسفي ، عبد السلام بوشوارب ،عبد الغني زعلان … ليختم شهر سبتمبر بملف الوزيران زعلان ومحمد الغازي والعديد من المسؤولين الذين أوقعتهما ابنة الرئيس بوتفليقة الوهمية المعروفة باسم “مايا” و ابنتيها ومنحاها قطع أرضية كما تم العثور في منزلها على مبالغ مالية كبير وكمية ضخمة من الذهب داخل فيلا في حي موريتي.

محمد بن ترار