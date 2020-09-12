فتح ملفات فساد مير صبرة

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد ميمون تحقيقات معمقة مع رئيس بلدية صبرة ” ب محمد ” عن تهم سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.

الملف الذي تم إحالته من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان إلى محكمة أولاد ميمون بحكم أن رئيس البلدية يمتاز بالضبطية القضائية في إقليمه يعد الثاني الذي يتابع به رئيس بلدية صبرة 25 كلم غرب تلمسان بعد ذلك الذي إدانته فيه محكمة الرمشي بشهرين حبس نافذة ، والثالث إذا ما احتسبنا ملف الفساد الذي جر رئيس حظيرة البلدية إلى الحبس بمدينة مغنية ، هذا وسبق لمصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة صبرة أن فتحت عدة تحقيقات في تسيير بلدية صبرة على رأسها ملف الصفقات ونهب العقار وتبديد المال العام والتي أطاحت بعدة مسؤولين من بلدية صبرة يتقدمهم رئيس البلدية الذي فتحت معه التحقيقات في العديد من المشاريع التي تم انجازها خلال عهدتين دون احترام شروط الصفقات العمومية.

محمد بن ترار