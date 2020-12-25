فتح قضية فساد تركيب السيارات مجددا

يفتح مجلس قضاء الجزائر اليوم السبت أحد أكبر ملفات فساد نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ،والمتعلق بتركيب السيارات الذي تورط فيه الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من وزرائهما ،والذي كبدت الخزينة العمومية خسائر ب244 مليار دينار جراء سوء تسيير هذا الملف .

ستعيد غرفة استئناف مجلس قضاء الجزائر فتح أكبر فضيحة اقتصادية للنظام السابق والمعروفة بملف تركيب السيارات بهيئة جديدة حيث من المقرر ان يتم السماع للوزير الأول أحمد أويحيى المتواجد بسجنه بالعبادلة بولاية بشار وكذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتواجد بالحراش الى جانب وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة باعتبارهما الأطراف الفاعلة في الملف التي تتقاسم المسؤولية التي كبدها هذا الملف للخزينة العمومية والتي قدرت ب244 مليار كخسائر جبائية فقط ، وسيعرف هذا الملف الذي يفتح للمرة الثانية على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعدما فصلت فيه المحكمة الابتدائية على مستوى سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والتي استدعت آنذاك استدعاء شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد لكنه لم يدلي بأي كلمة كما عرفت المحكمة غياب أكبر الفاعلين في هذا الملف ويتعلق الأمر بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بفرنسا .

عودة قضية الفساد هذه الي شغلت بال الرأي العام الوطني والدولي والتي اثرت سلبا على صورة الاقتصاد الجزائري سنكشف معها أمور جديدة خاصة وأنه سيتم التركيز على مسؤولية الوزيران الأولان والوزراء من خلال اعتمادهما المحسوبية والبيروقراطية في منح اعتماد التركيب او ماعرف آنذاك بقائمة 4 ثم قائمة 5 وهي القائمة التي ورطت الوزير الأول السابق أحمد اويحيى ووزير الصناعة في حكومته آنذاك يوسف يوسفي واللذان يوجهان أيضا تهم أخرى في قضايا فساد جاري محاكمتهما

للإشارة فإن غرفة الاسئتناف لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أدانت شهر مارس الفارط ,أحمد أويحيى ب15 سنة سجنا نافذة و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ،ويوسف يوسفي , كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري ونفس الحكم للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة كما تم إدانة و إلى بومرداس السابق زرهوني يمينة بسنتين حبس نافذة وهي نفس العقوبة المسلطة على نجل الوزير الأول السابق فارس سلال فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان و المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.

باية ع