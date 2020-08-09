فتح جميع المساجد تفاديا للاكتظاظ

ثمنت جمعية العلماء المسلمين، أمس، في بيان لها، قرار السلطات العليا في البلاد القاضي بإعادة فتح بيوت آلله، غير أنها طالبت بفتح جميع المساجد دون استثناء.

وأفاد بيان للجمعية التي يرأسها الدكتور عبد الرزاق قسوم، أن اجتماع المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين، السبت المنصرم، قد خلص بالمطالبة بفتح كافة المساجد عبر ربوع الوطن، تفاديا لاكتظاظ المساجد الكبيرة، بسبب القادمين من الأحياء الأخرى، مشيرة أنه لابد من المساعدة لإنجاح عملية لإعادة فتح المساجد، داعية الجميع إلى تطبيق واحترام إجراءات الوقاية لصحية التي دعت إليها اللجان الطبية المختصة، بما يضمن فتحا دائما لمساجدنا.

كما أشادت الجمعية، بكل جهود الخيرين خلال فترة كورونا، فيما دعت إلى مزيد من الصبر و الحكمة مع إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، خصوصا ما تعلق بإظهار الحس الحضاري لتجاوز هذه المحنة بأقل خسائر، مبرزة أن جمعية العلماء ستظل ضمير الأمة و السند الدائم لها.

وطالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في آخر بيانها الشعب اللبناني إلى الثبات على التعايش السلمي والتنوع الثقافي الذي أثبت التاريخ أنه صمام الأمان للبنان.

مريم خميسة