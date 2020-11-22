فتح تحقيق حول وفاة شخص موقوف داخل مقر أمن حضري بوهران

فتحت نيابة محكمة وهران مساء أمس تحقيقا حول ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف داخل مقر الأمن الحضري 15, حسبما أفاد به بيان للأمن الولائي لوهران

وذكر نفس المصدر أن وكيل الجمهورية المختص إقليميا رفقة الطبيب الشرعي, قد تنقلا الى عين المكان مساء أمس لمعاينة حالة وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة وضع في الحجز تحت النظر بعد توقيفه في قضية اعتداء وكانت مصالح الشرطة التابعة للأمن الحضري 15 قد سجلت في وقت سابق قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال السلاح الأبيض المحظور على مستوى حي مرافال بعد تلقيها مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر (1548) مفادها وجود شخص مصاب ملقى على الأرض.

وأضاف البيان أن مصالح الشرطة قد تنقلت الى عين المكان, حيث تم نقل الضحية (22 سنة) على متن سيارة تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي لوهران لتقلي الإسعافات الضرورية. وكانت ذات المصالح قد شرعت فور ذلك في التحقيق حول هذه الحادثة, والتي أسفرت عن توقيف المتورط في القضية, والذي تم اقتياده الى مقر الأمن الحضري المذكور من أجل استكمال التحقيق قبل أن توافيه المنية في حدود الساعة الثامنة ليلا