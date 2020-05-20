فتح الموقع الإلكتروني أمام مكتتبي عدل لسحب شهادات التخصيص شهر جوان المقبل

كشف المدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني أمام المكتتبين لسحب شهادات التخصيص منتصف جوان المقبل.

وذكر بلعريبي أن فتح الموقع أمام المكتتبين مرهون باحترامهم لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وحسب الفديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للوكالة على الفيسبوك، فإنه يوجد 35299 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار ستباشر بها الأشغال من طرف مؤسسات أغلبها وطنية، منها 25000 ألف وحدة سكنية مخصصة للعاصمة.

كما أشار الفديو أيضا إلى أنه سيتمكن 35299 مكتتب ممن دفعوا الشطر الأول من اختيار مواقع سكناتهم الشهر المقبل.

وحسب لمصدر ذاته توجد 460000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار منطلقة في الانجاز منها، 184000 وحدة سكنية انتهت بها الاشغال و276000 وحدة سكنية في طور الإنجاز بالإضافة إلى 99000 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد .