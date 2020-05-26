فتح المساجد وقت الصلاة فقط

* استمرار غلق قاعات تعليم القرآن بالمساجد

تفيد مؤشرات كثيرة أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتجه نحو إعادة فتح المساجد بداية من الأسبوع المقبل لعودة مناسك الصلاة بصفة عادية تحت إجراءات وقائية مشددة ، مع احترام إجراءات الوقاية التي يتحملها الأئمة على غرار عدم البقاء في المساجد لفترة طويلة وكذا مراقبة المصلين لاحترام إجراءات الوقاية على غرار ارتداء الكمامات واستعمال المعقمات بمدخل المساجد .

هذا وأشار مصدر مؤكد من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه تقرر رسميا إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء الصلوات الخمس مع إبقاء إجراءات منع التعليم والحلقات العلمية ، شريطة احترام إجراءات الوقاية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات على أن تفتح المساجد أوقات الصلاة فقط وتغلق بعد الانتهاء مباشرة ، في حين يقع على عاتق البلديات توفير مواد التعقيم الضرورية لتعقيم المساجد دوريا ، من جانب آخر يتم إبقاء الغلق على المدارس القرآنية وقاعات تعليم القرآن بالمساجد ، هذا ويكلف إمام المسجد والمؤذنين القيمين على مراقبة إجراءات الوقاية بدقة لتفادي توسع انتشار الوباء .

محمد بن ترار