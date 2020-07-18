وزير التربية الوطنية محمد جعواط مديريات التربية الوطنية بالإسراع في حل الملفات العالقة التي تخص الإداريين والأساتذة خاصة ما تعلق بالمخلفات وطعون الحركة التنقلية والترقيات التي شهدت عدة ولايات تجاوزات مشددا على إحصاء المناصب الشاغرة قبل نهاية شهر جويلية.

هذا وشدد الوزير في تعليماته على ضرورة حل كل المشاكل والمخالفات التي تربط الموظف بالإدارة قبل نهاية جويلية بغية فتح القوائم الاحتياطية للتوظيف تحضيرا للدخول المدرسي المزمع في الرابع من شهر أكتوبر المقبل وهذا بهدف عدم الوقوع في نفس المشاكل المرتبطة بالتوظيف والتأخر في تنصيب الأساتذة ما أدى إلى تأخر في الدروس ، هذا وتستعد وزارة التربية لفتح القوائم الاحتياطية واستدعاء الأساتذة للتكوين من اجل استدراك التأخر الذي عرفته المدرسة الجزائرية هذه السنة في البرامج البيداغوجية وضمان مراجعة الفصل الثالث لكل المستويات قبل الالتحاق بالفصول الأخرى لضمان المعرفة والقواعد الأساسية للبرامج ووضع التلميذ على قاعدة صحيحة خاصة في المواد الأساسية ، من جانب آخر أمرت الوزارة مدراء التربية بوضع مخطط للمدارس الجديدة التي سيتم استلامها والسهر على تجهيزها وتأطيرها بشريا لتفادي المشاكل كما يستوجب على المديرية إحصاء المؤسسات التربوية وحاجياتها من الوسائل البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية لضمان انطلاقة صحيحة مع الدخول المدرسي المقبل .

محمد بن ترار