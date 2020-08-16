فاسدون و لوبيات يستهدفون وزارة الصناعة

* فرض التمويل على المتعاملين حسب إمكانيات كل متعامل

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن هناك هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص وأضاف الوزير خلال نزوله أمس الأحد ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات.

وأشار الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة مشددا على فرض تجهيز المناطق الصناعية ونفرض التمويل على المتعاملين الاقتصاديين حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها.

دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد

كشف آيت علي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، صبيحة أمس، أنه على هامش اجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة وأكد المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة.

وفي ما يخص التحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار كما أكد آيت علي، على إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات وقال الوزير أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر مشيرا إلى أنه هناك مصنعين كبيرين من آسيا وأوروبا أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات، مشددا على عدم التنازل عن الشروط المحددة.

وفي السياق ذاته، قال الوزير نهاية الأسبوع الجاري، إن الحكومة تستعد لإخراج دفتر شروط السيارات، لتحديد معالم صناعة السيارات “وهي غير قابلة للتنازل”.

وأضاف الوزير، أن دفتر الشروط يتطلب 30 في المائة إدماجا حقيقيا جزائريا غير قابل للتنازل، مضيفا أن هناك مصنعين منخرطين، كما تلقت الوزارة طلبات من مستثمرين كبار، وأجانب تقدموا بطلب، ولهم رغبة في الاستثمار في مجال صناعة السيارات، أحدهم من ٱسيا، والٱخر من أوربا، كاشفا أنه سيتم الرد عليهما بمجرد صدور المرسوم التنفيذي.

ع. غ