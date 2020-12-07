فارس وبن سبعيني يبحثان عن التأهل ومحرز في راحة

ج.ن

تنطلق سهرة اليوم الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يتجدد الظهور الجزائري عن طريق كل من رياض محرز مع مانشستر سيتي، محمد فارس مع لازيو، هلال سوداني مع اوملبياكوس ورامي بن سبعيني مع بورسيا مونشنغلادباخ.

وحجرت محرز تأهله مبكرا، رفقة فرق بايرن ميونخ حامل اللقب، وليفربول وتشيلسي وإشبيلية وبوروسيا دورتموند وبورتو وبرشلونة ويوفنتوس.

أما الفرق الـ13 التي تنتظر تحديد مصيرها في الجولة الأخيرة فهي إنتر ميلان ولاتسيو وأتالانتا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيغ ومانشستر يونايتد ورد بول سالزبورغ وشاختار دونيتسك وأياكس امستردام وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

وبعيدا عن مصير هذه الفرق، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي طال انتظاره بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غدٍ الثلاثاء في مواجهة برشلونة ويوفنتوس ضمن المجموعة السابعة.

وسيعود كريستيانو وميسي للمواجهة على ملعب “كامب نو” لأول مرة منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، وبعدما حالت إصابته بكورونا دون أن يلتقيا في لقاء الذهاب بإيطاليا.

وقد ضمن برشلونة ويوفنتوس بالفعل التأهل لثمن النهائي، لكن مواجهتهما ستحسم هوية متصدر المجموعة التي يحتلها البرسا حاليا بـ18 نقطة متقدما بـ3 نقاط على “السيدة العجوز” الوصيف.

ويكفي التعادل برشلونة، الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولات الخمسة، ليحافظ على صدارته أما يوفنتوس فعليه أن يفوز بأكثر من هدفين لينتزع القمة.

وفي المجموعة الثانية كل الخيارات ممكنة للفرق الأربعة ومصير بوروسيا مونشنغلادباخ وشاختار وريال مدريد يتوقف على أداء كل منها، أما إنتر متذيل المجموعة فمازالت الفرصة أمامه، لكن التأهل لا يتوقف عليه فقط.

يستقبل ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة بـ13 لقبا، الثلاثاء، مونشغلادباخ وفي جعبته 7 نقاط بعد فوزين وتعادلين وهزيمة، وكي يتأهل لدور الـ16 لا خيار أمامه سوى الفوز على الفريق الألماني متصدر المجموعة بثماني نقاط والذي سيسعى للفوز أيضا لبلوغ ثمن النهائي.

وقد يكفي التعادل الفريقين في حال فاز في ميلان الإنتر متذيل المجموعة بـ5 نقاط على شاختار صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الريال.

أما الإنتر فحصوله على بطاقة ثمن النهائي تتوقف على فوزه وانتهاء مواجهة الريال ومونشنغلادباخ بنتيجة غير التعادل.

فالفريق الإيطالي يمكنه بلوغ دور الـ 16 إذا فاز وخسر الريال أو تعادل.

وبالمجموعة الأولى ضمن البايرن متصدرها فقط التأهل بينما يحتاج أتلتيكو لنقطة من مواجهة سالزبروج، الأربعاء، كي يبلغ ثمن النهائي.

ويحتل الروخيبلانكوس وصافة المجموعة بـ6 نقاط، متقدما بنقطتين على الفريق النمساوي صاحب المرتبة الثالثة، التي يطمح لانتزاعها لوكوموتيف موسكو متذيل المجموعة حاليا بـ3 نقاط والذي يحل في نفس اليوم ضيفا على البايرن.

أما سالزبورغ فيحتاج للفوز على أتلتيكو حتى يبقى في البطولة.

وفي حال فاز باريس سان جيرمان على ضيفه إسطنبول باشاك شهير اليوم الثلاثاء، فسيتأهل وصيف النسخة الماضية من البطولة، إلى ثمن النهائي من المجموعة الثامنة التي يحتل وصافتها حاليا بتسع نقاط بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر وأمام لايبزيغ الألماني الثالث.

ويتوقف مصير المان يونايتد ولايبزيغ على المواجهة التي تجمعهما في ألمانيا الثلاثاء، حيث تكفي نقطة الفريق الإنجليزي ليتأهل، أما الفريق الألماني فغالبا سيحتاج لحصد النقاط الثلاث.

وتتبقى بطاقة تأهل في المجموعة الرابعة، بعدما ضمن التأهل ليفربول الذي يحل ضيفا الثلاثاء على ميتيلاند الدنماركي، بينما يتنافس على المقعد الشاغر أتالانتا الوصيف حاليا بـ8 نقاط وأياكس الثالث بسبع واللذان يتواجهان في أمستردام الاربعاء.

وعن المجموعة السادسة تأهل بوروسيا دورتموند المتصدر بعشر نقاط ويسعى للحفاظ على الصدارة حين يحل ضيفا الثلاثاء على زينيت سان بطرسبرج.

في المقابل يتنافس لاتسيو وبروج في إيطاليا على المقعد الشاغر، حيث يحتل الفريق الألماني وصافة المجموعة حالبا بـ9 نقاط متقدما بنقطتين على الفريق البلجيكي.

ويكفي التعادل لاتسيو لتتأهل أمام كلوب بروج فعليه أن يحقق الفوز.