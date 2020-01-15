فارس مسدور: مشروع ديزارتاك هو انتقال فعلي من اقتصاد يعتمد على مداخيل المحروقات إلى اقتصاد متنوع و مستحدث للثورة.

صرح الخبير الاقتصادي فارس مسدور لموقع جريدة الوسط بأن مشروع ديزارتاك هو انتقال فعلي من اقتصاد يعتمد كثيرا على مداخيل المحروقات والنفقات العمومية الى اقتصاد متنوع و مستحدث للثورة.

وعبر الخبير الاقتصادي أن مشروع ديزارتاك مشروع ضخم جدا يتطلب أموال كبيرة ومساحات شاسعة ويتوجب أن يكون المشروع بتمويل خارجي مثل ما كان عليه سابقا مع الشركاء الألمانين.

وأضاف مسدور بان ديزارتاك مشروع ايجابي للإقتصاد الوطني يمكن منه التنقل من اقتصاد يعتمد كثيرا على مداخيل المحروقات والنفقات العمومية الى اقتصاد متنوع و مستحدث للثورة، كما يعزز شركة سونلغاز على استهلاك ثلثي من الطاقة وتصدير باقي الطاقة من الغاز الطبيعي إلى الخارج.

وأوضح مسدور عل وجود مشاريع أخرى في الطاقة على غرار مشروع رجل الأعمال التونسي auto ennergy الذي لا يتطلب إلى أموال كبيرة و لا مساحات شاسعة إلا أنه مشروع هادف يدخل في تنوع مداخيل الطاقة للجزائر .