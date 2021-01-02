فاة الكاتب والصحفي مرزاق بقطاش بعد صراع مع المرض

توفي السبت الكاتب و الصحفي مرزاق بقطاش عن عمر يناهز ال75 سنة بعد صراع مع المرض حسبما كشف عنه أفراد عائلته.

وولد الراحل بقطاش في 13 جوان 1945 بالجزائر العاصمة و بدأ مشواره الكتابي كصحافي في 1962 بوكالة الانباء الجزائرية وعدد من الصحف و الجرائد العربية و الفرنسية و له عدة مؤلفات و روايات و قصص باللغتين العربية و الفرنسية و من بينها ” طيور الظهيرة” و”رقصة في الهواء الطلق” و “جراد البحر” و بقايا قرصان”.

وقد تعرض في 1993 لمحاولة اغتيال من قبل جماعة ارهابية حيث اصيب برصاصة في راسه و نجا منها بأعجوبة وسيتم تشييع جنازة الفقيد مرزاق بقطاش اليوم الاحد بعد صلاة الظهر بمقبرة القطار بالجزائرالعاصمة.