غياب تحاقل عاطفي أم انفصام سياسي

بقلم: الوليد فرج

يشارك التراث غير المادي في التنمية المستدامة ، كما جاء على لسان السيد الوزير الأول بمناسبة حضوره فعاليات نظمت بهذا الصدد بقصر الثقافة مفدي زكرياء ، خصت اللباس التقليدي الجزائري ، و احتفت به ، و تم بالمناسبة تكريم مجموعة من الفنانين و المبدعين و جاب الحضور معرضا للألبسة التقليدية الجزائرية المختلفة ، التي كان بهاءك و رونقها كأنه يتحاور تنافسا ، عاكسا دور التراث اللامادي في تناقح الثقافات و تكاملها ، و دورهزفي إرساء ثقافة احترام الآخر في طريقة عيشه و خصوصيته و هويته . و لهذا الغرض سنت عدة اتفاقيات دولية مرتبطة بحماية التراث الثقافي اللامادي ، لا سيما في ظل شبح هذه العولمة المتسارعة .

إن مثل هذه التظاهرات ذات الأهمية البالغة ، نظرا للأبعاد المتعددة و المختلفة ، لا سيما الإنسانية منها و التنموية ، و يكون لها وقع و تأتي أكلها ،عندما تنظم في زمنها المناسب ، وتتحاقل مع ظروف الواقع المعيش اليومي للمواطن ، و الهم الجمعي له ، متساوقة و مراعية الوضع العام للبلاد و الإنسان .

إن الأوضاع الكارثية التي نعيشها اليوم ، كباقي دول العالم ، و أقول الكارثية ليس تضخيما و لا تهويلا للوضع ، فدارسي نظرية إدارة الأزمات ، يقولون أنه إذا تجاوز عدد الضحايا الخمسة (05) فأنت أمام كارثة ، واذا كان دون الخمسة فأنت مع حادثة ، و النفس البشرية تبقى مقدسة و حمايتها و احترامها هي مناط اي نشاط ، وفي معتقدنا و أخلاقنا أن زوال الدنيا أهون من المساس بنفس بشرية .

من عادات الجزائري و تقاليده و أخلاقه أنه يُقبّح و يُشنّع بالفرح و الإفصاح عن مظاهر الابتهاج ، اثناء المآتم و الجنائز و الأقراح و الأحزان ، و كثيرا ما ألغيت أعراس و مناسبات ، بسبب وفاة ، أو نزول نازلة حزينة ، فبينما كان الوزير الأول و وزيرته ثقافتة يوزعون الابتسامات و الضحكات قبل الهدايا و التكريمات ، و يجوبون مع الحضور في أروقة عرسهم ، كانت عشرة عائلات جزائرية تبكي موتاها دون نظرة أخيرة ، ولا مراسيم جنازة عادية ، ولا قبلة على جبين الوداع الأبدي ، موتى حفر لهم صدعا في الأرض يودعون فيه و ينثر فوقهم دلو من الجير ، و ركام من تراب ، وكانوا البارحة بيننا .

إن الكارثة اليوم تتعدى العشرة موتى يوميا ، من الأربعين مريضا من الذي يصارعون الموت داخل غرف العناية المركزة ، من مجموع ما يتجاوز 350 مصاب ، تتعداها إلى مسؤول فشل حتى في التماهي مع أحزان الشعب ، و تتجاوزها إلى هوة الهوان التي حفرها هؤلاء بتصرفاتهم بينهم و بيننا ، فمن غير المعقول قبول مثل هذه التصرفات و التناقضات ، بينما تحظر الدولة بموجب مراسيم أي تجمعات و تشدد. على تدابير الوقاية و التباعد ، نرى أن ممثليها أول من ينتهك هذه القوانين .

لا تنهى عن شيء و تأتي بمثله … عار عليك إذا فعلت عظيم.

لا مناص من حاجة الحاكم إلى أدوات سياسية مادية أو معنوية يدير بها الشؤون العامة ، و قد تلبي الحاجة السياسية فكرة أو شخصا أو مذهب ، حتى ولو اضطرته الحاجة السياسية إلى انتهاك قواعدا شرعية أو هتك أعراف متفق على إلزاميتها ، ففي الغالب يستعمل السياسي شتى الطرق لمعالجة وضع سياسي أو خلقة ، فمعاوية رضي الله اقترف ذنب الاستلحاق ، باستلحاقه لنسب زياد بن أبيه اليه ، و قال انه أخاه ، كي يستعطفه و يستميله إليه ، وكان له ذلك ، فالحاجة السياسية كان أقوى من القاعدة و الحكم الشرعي فطغت عليه و انتهتكه .

والمأمون من بعده ، كي يتصدى للحنابلة ، اعتنق مذهب المعتزلة ، واستغله سياسيا ، لتوسطه في الحكم على فاعل الكبيرة فهم يرونه في منزلة بين المنزلتين ، فلا يكفرون بني أمية و لا علي وأتباعه ، فلبى هذا المذهب الحاجة السياسية للمأمون ، وبه قمع خصومه الحنابلة .

لا يتصرف الحاكم أو المسؤول اعتباطا ، ولا يتكلم سبهللة ، فكل شيء يأتيه له دلالة سياسية و تأويل عن منزع سياسي ، وقد تتضّمن الإشارة رسالة أو تحمل مدلولا ، فعندما يضحك في جنازة ، فكأنه يقول للمخاطب بتلك الضحكة حتى موتك أو حزنك هو مورد سعادتي أو هو لا يعنيني أو ما تعيشه من أوضاع مزية تفضي إلى موتك هو هدف سياستي ، ولهذا الغرض قد يتبنى المسؤول النقيض و يتطرف في اعتقاد الأفكار المخالفة لمعترضيه ، فعندما اشتدت سياسة الشيعة الباطنية ، و تكاثف معارضتهم في عهد المستنصر بالله الخليفة الأموي في الأندلس ، تبنى مذهبا معارضا لباطنيتهم تماما وهو المذهب الذي أسسه ابن حزم لهذا الغرض وسماه الظاهرية ، فما أبطنته الشيعة أظهره ابن حزم في مذهب الديني الذي أملته الحاجة السياسية بل انزلق منزلقا تجاوز فيه كل المذاهب ، حين رأى أن اللعين ابن ملجم المرادي قتل علي رضي الله عنه متأولا.

نرى أن تساوق المسؤول مع الوضع الاجتماعي ، يعتبر عين السياسة و أسها ، فلا يمكن تجاوز ما يختمر داخل المجموعة و واقعها اليومي ، فلم يتنصب المسؤول إلا لإدارة الشأن العام و سياسته ، حمايةً و رعايةً و إنماءً ، فمن لا يراعي الحزن الاجتماعي ، هو إما منفصم عن المجتمع أو غير مبال به ، أو يجهل وضعه ، أو عاجز لا يمتلك أدوات السياسة .

فالعشرة الذين دفنتهم السلطات البارحة دون مراسيم جنازة دون حضور لمعزين و لا مصلين بينما كان الحضور الرسمي في قصر الثقافة مفدي زكرياء يستمتع بعرس اللباس التقليدي ، كان العشرة يشكلون جسم الكارثة و ينسجون جلابيب الحزن الاسود لهذا الوباء ، و تبقى الثقافة و افعالها واحوالها تمتد من راقصة الاحواش إلى عالم الذرة .