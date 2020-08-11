غياب الإنسانية تحت وطأة الشخصية البسييكوباتية

بقلم: الأخصائية هابط ملعيد

من منا لم يتفوه بهذه العبارة صوب أحد ما { أنت ماشي بنادم } أنت شيطان أن متجرد من كل عبارات الرحمة و الشفقة و الإنسانية أنت وحش بشري .

من منا لم يتعرف على أحد ما و عجز عن تصنيفه و فهم ميولاته و غرائزه إن كانت بشرية أو خارجة عن طينة البشر للأسف ما أكثرهم في وقتنا كثيرون هم , أمثال الثلاثة اللذين قتلوا المحامية ياسمين طرافي أو كالشرطي الذي قتل 4 أفراد من عائلة واحدة في المسيلة أو الجار الذي قطع جاره الصغير لأطراف صغيرة و لم يترك شبرا من جسده يعتب عليه فالساحة الجزائرية اليوم تشهد تصاعداً لافتاً للعنف المجتمعي و جرائم مروعة ، تشترك في كونها على درجة عالية من السادية الشاذة التي تدفع القتلة إلى التلذذ بالتجاوزات ، يختلط فيها القتل ، بالاغتصاب بالسرقة، بتعاطي المخدرات، لينتج مزيجاً شاذاً يلخّص المأساة الجزائرية في كافة أبعادها و أصبح واقعنا مخوفا و كأن العشرية السوداء تعود في أبهى حلة لكن هذه المرة مع إرهاب الطرقات و النفس الإرهابية .

اختلافات تستوجب التذكير

فجرائم السادية تختلف عن الجرائم الأخرى فالسادي هو الشخص الذي يكتسب المتعة من رؤية الآخرين يعانون و يقاسون الألم و عدم الراحة و هم يتميزون بالقسوة و العدوان المتكرر يعرفهم المجتمع على أنهم بسيكوباتيين و هم باختصار أكثر الشخصيات تعقيداً وصعوبة في التعرف على صاحبها حيث أن المعتل نفسياً يجيد تمثيل دور إنسان عاقل كما أن لهُ القدرة في التأثير بالآخرين والتلاعب بأفكارهم ويتلذذ بإلحاق الأذى بمن هم في محيطهِ وخاصة إذا ما كان زوجاً أو زوجة وهو عذب الكلام يعطي وعوداً كثيرة ولا يفي بها بشيء و ما أكثرهم اليوم , عند مقابلته ربما تبهرك لطافته وقدرته على استيعاب من أمامه بمرونته في التعامل وشهامته الظاهرية المؤقتة ووعوده البراقة ولكن حين يسوقك الحديث معه لفترة كافية أو تتحرى حوله من أحد مقربيه عن تاريخهِ تجد حياته شديدة الاضطراب ومليئة بتجارب الفشل والتخبط والأفعال اللا أخلاقية. أغلبهم لديهم سوابق عدلية , يختلقون قصص عن أنفسهم فيصدقوها يتلفظون بجملتهم الشهيرة { ماتخافش نريجليك } كلما سمحت لهم الفرصة .

الاعتلال النفسي

المعتل نفسياً غالباً ما يكون مُستغلاً للمرأة بكل صور الاستغلال جسدياً ومادياً، ويكثر الكذب و يدخلها في دوامة العشق و المواعيد الغرامية باعتباره بارع في التمثيل و عنترة زمانه و كل هذا من اجل استدراجها لأنها مجرد فريسة بالنسبة له و أحيانا يتورط في قتلها بعد

أن ينتهي من أخذ ما يريده حرصا منه على عدم ترك أثر وراءه فسلام على تلك المرأة ولترقد روحها بسلام و { واش ايدير الميت فييد غسالو } أذكركم بقصة سائق الأجرة الذي جعل من خطف الجنس اللطيف هواية يمارسها في كل يوم ينهض صباحا يتوكل على الله لجلب رزقه الذي سماه بالحلال أو ربما بالحرام الحلال شرعا فالحاجة أم الاختراع لأنه مزج بين عمله كسائق أجرة و بين حاجته لتحرير غرائزه البربرية فسولت له نفسه باختطاف الزبونات قاصرا كانت عجوز متزوجة عزباء لا يهم المهم انه نجح في زرع الرعب بينهن و حصد الكثير منهن

هذا النوع بالذات لا يمكن تصنيفه و لا يمكن نعته بأي صفه غير المريض النفسي

ربما هذه الآية الكريمة تشرح لنا الظاهرة علميا { في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون }

كثيرا ما يتعهد ويعد ويخلف لا فرق له و لا ضمير يؤنبه يستسلم لمطالب الأنا و يكون عبدا لها و لشهواته الحيوانية شخصية لا يهمها إلا نفسها وملذاتها فقط وتشعر بأنها محور الكون، وبعضهم ينتهي بهِ الأمر إلى السجون وبعضهم يصل أحياناً إلى أدوار قيادية في المجتمع نظراً لأنانيتهم المفرطة وطموحهم المحطِّم لكل القيم والعقبات والتقاليد والصداقات , في سبيل الوصول لمرادهِ هؤلاء نفسهم اللذين يؤمنون بأن كل شيء جائز في الحب و الحرب ، هذا الشخص هو من انعدم الضمير لديه فولع بالأنا (الهو) الشهوانية حسب أفكار فرويد، ونفى الضمير (الأنا العليا) ، فهو لا يحمل في طياتهِ كثيراً من الأخلاقيات أو العرف من الدين أو الضمير أو أي حسيب، وبالتالي فإن مؤشر المحصلة سوف يكون دائماً في حالة من الميل المستمر نحو الغرائز ونحو تحقيق ما تصبو إليهِ النفس وحتى دون الشعور بالذنب أو التأنيب الإنساني إذا ما وقع في منطقة الخطأ ويرى الاطباء أن 25% من المجرمين والمخالفين هما نتاج الشخصية السيكوباتية، والإحصائيات العلمية توضح أن من نصف بالمائة إلى واحد بالمائة من سكان العالم يحملون صفات وجينات وراثية تؤدي إلى السيكوباتية، وتختلف درجة وشدة الاعتلال النفسي في الاشخاص المصابين حسب درجة ذكاء الشخص والبيئة والتعليم أي الظروف المحيطة لها دور في ذلك فالإنسان يبقى إبن بيئته .

توصيفات خاصة

فالشخصية السيكوباتية إذا هو شخص عديم المسؤولية ، لا يبالي إلا بملذاته الخاصة ، لا يستطيع تأجيل مسراته وإشباعاته الحسية ، لا تردعه أي قيم خُلُقية أو دينية ، متبلد الانفعال ، لا يبالي بعواطف الآخرين .يستطيع تمثيل التوبة والطهارة ، والطريق المستقيم عند اللزوم ، ولكنه سرعان ما يعود لسابق اندفاعاته وإجرامه ، نجده متعدد الوظائف ، لا يثبت في عمل واحد أكثر من شهور ، دائم العراك والاحتجاج مع زملائه ورؤسائه ، متعدد الزيجات والطلاق ، لا يعتني بأولاده ولا يهتم بمصيرهم ، ولا مانع عنده من الانضمام إلى العصابات الصغيرة ، وجماعات الإدمان والشذوذ الجنسي والبعض منهم يتمتع بذكاء خارق يستعمله لمآربه الخاصة وملذاته ، يقع فريسة له كثير من الأبرياء ، ونجد أن تاريخ هذا الشخص يبدأ منذ الطفولة حينما بدأ هذا السلوك المنحرف ولم يكمل دراسته وله ماضيه في الكذب ، والسرقة ، والنصب ، والاحتيال .

نماذج الشخصية السيكوباتية

المجرمون .و المتقلبون انفعاليا وغير الأكفاء . و أشباه البارانويين ( إنفصام الشخصية ). و مدمنو المخدرات والخمر . و النصابون .و المصابون بجنون السرقة . و المصابون بجنون إشعال النار . و المنحلون جنسيا . و المنحلون خلقيا .و أشبه المتذمرين . و مدعو المرض .

فئات الشخصية السيكوباتية

يجب أن تظهر نزعاتهم منذ سن مبكرة في صورة أعمال مضادة للخلق ، أو في صورة تكبر ظاهر وعناد لسلطة الكبار .

على أن هذه الصفات قد لا ترى في أحيان نادرة إلا في العقد الثاني من العمر .

السيكوباتيون غير قابلين للشفاء ، وهم يقومون بأعمالهم المضادة للمجتمع بإلحاح ، فهم لا يستجيبون للعقاب أو التعلم أو العلاج ، لكن يقال أن بعضهم يتحسن أو يشفى بتقدم العمرأو ربما لم يعد لديهم الجهد الكافي لممارسة طقوس الشر .أي حين يصل إلى متوسط العمر مثلا .

ينبغي بحث نقطة العقاب دون جدوى بعناية ، فكثيرا ما يذكر الآباء أنهم يعاقبون أبناءهم على سوء خلقهم دون نتيجة أصلا لا يشعرون بالألم كمثل مجرم يقضي 20 سنة في السجن ما أن يخرج يرتكب نفس الجرم ليعيد من حيث أتى نعم لا حياة لمن تنادي

فهم يرتكبون أعمالهم دون خجل وفي بعض الأحيان علانية بل قد يفاخرون بها .وليس في مقدورهم أن يحتفظوا بسرية أعمالهم .

و أغلبهم يدركون باللفظ خطأ هذه الأعمال ولكن ينقصهم نمو العواطف و الضمير الإنساني .فهم يستخفون بالأمور ولا يتحمسون لشيء من التغيير.

ولكنهم من ناحية أخرى يعجزون عن أي تدبير معقد و ذكي فهم يقومون ببعض الحيل الصغيرة التي يسهل كشفها . فإذا استطاعوا القيام بخطط معقدة أو الاحتفاظ بسرية أعمالهم فهم مجرمون وليسوا سيكوباتيين .

وهم لا ينتفعون من التجربة السابقة برغم ما يبدو عليهم في الظاهر من سواء أو تفوق ذهني ، كما أنهم يعيشون في ملذات الحاضر وتجرفهم أهواء اللحظة الراهنة ، وهم لا يعبأون بالنتائج التي يتعرضون لها من أعمالهم ، أو التي يتعرض لها أقاربهم أو المجتمع ، وأن نقص قوى الضبط والكف عندهم ليجعل منهم لعنة المجتمع . والسيكوباتيون يرتكبون جميع أنواع الجرائم و ليسوا مختصين في جريمة واحدة ، فهم يسرقون ويكذبون وينصبون ، وغير ذلك من أنواع الجرائم الصغيرة و كثير من الأحيان تصل بهم الى ارتكاب الجرائم الكبيرة و الخطيرة التي تصل إلى حد القتل ، أما المجرمون المحترفون فإنهم غالبا يتخصصون في الجريمة التي يرتكبونها .

وجرائم السيكوباتية لا معنى لها ، فهم يسرقون أشياء لا نفع لهم منها وهم يكذبون حين ينجيهم الصدق ، وفي حالات الكذب المرضي لا يبدو أن هناك سببا على الإطلاق لأكاذيبهم .

والواقع أنهم يكذبون للكذب كهدف في حد ذاته ، وهذا هو الأمر كذلك في السرقة والنصب وكل ما يرتكبون من جرائم .

وهم لا ينتفعون من أعمالهم الشريرة فإذا انتفعوا ماديا منها فهم ليسوا سيكوباتيين بل مجرمين .

وعلى الرغم من استمرار سلوكهم المضاد للمجتمع فإنهم يبدون أمام الغرباء كقوم ظرفاء .

والواقع ، أن عدم الاستقرار على حالة واحدة سمة ظاهرة فيهم مثل الحرباء يتغيرون في كل لحظة .

وسوء السلوك عند السيكوباتيين له صفة الإدمان ، بعكس المجرمين الذين يظهر سلوكهم السيئ في نوبات متقطعة ، لأنهم ينتظرون خير فرصة لارتكاب جرائمهم دون افتضاح .

أنواع الشخصية السيكوباتية

العدواني : يطلق عليه لقب «بلطجي»، فهو يخرق القوانين، ولا وازع ديني له أو ضمير.

علاجه: الابتعاد والقطيعة وعدم التواصل معه؛ لأنه يشكل خطورة بالغة على من حوله.

السلبي: أو ما يطلق عليه «الساهي»، ويتسم بالنفاق، فتبدو عليه الطيبة، ويسعى لمصادقة الجميع، في الوقت الذي يعمل على تدمير صديقه، ويتميز أصحاب هذا النمط بكثرة الكذب، ويكره نجاح الآخرين؛ لأنه يشعر بالفشل.

علاجه: هذا النوع يستجيب للعلاج بعد أن يبتعد عنه المحيطون.

المبدع : يجيد المكر والخداع هو يبدو للجميع صادق النوايا، قد يصل لمكانة مرموقة ومركز مؤثر، نظراً لأنانيته المفرطة وذكائه المنقطع النظير.

هذا النوع غير معترف بأنه مريض أصلاً، إلا عند فقده لمؤيديه آو معجبيه ممن خدعهم، وبعد شعوره بالانعزال والوحدة، يبدأ في طلب العلاج

علاجه: يتكون عن طريق ما يعرف بالعلاج النفسي السلوكي المعرفي، وهو نوع من العلاجات التي تعتمد علي علاج الاضطرابات النفسية والسلوكية بدون تناول أدوية وعقاقير نفسية، ويتم فيه تدريب المريض على اكتساب مهارات نفسية وحياتية تجعله يحقق أعلى مستويات النجاح.

فرق بين السيكوباتية و الجنوح العادي

الجانحون العاديون يقومون بأعمالهم عن تعمد وقصد وينتفعون منها ، ويستطيعون وضع خطة معقدة لخدمة أهدافهم حين تكون فرصة الافتضاح واهية وسلوكهم دوريا وليس مستمرا .

وهم على مهارة في إخفاء أخطائهم ، فإذا عوقبوا فإن عندهم من الفهم ما يكفي للانتفاع من العقوبة فيبدون الحذر عند ارتكابها مرة أخرى ، كما أن عندهم شيئا من النظر .

أما السيكوباتيون فإنهم على ذكاء وحدة ، وهم كثيرا ما ينحدرون من أسر لها مكانتها الاجتماعية الطيبة أو المثالية

أنا متأكدة بأن جميع من قرأ مقالي سيحس بأنه ضحية و يبدأ بتذكر جميع من يعرفهم و يطبق عليه أعراض الشخصية السيكوباتية لكنه لن يفكر و لو بالمزاح بأنه قد يكون هو لا غيره الشخصية المضادة للمجتمع نعم هذا واقع نعيشه الكل يلعب دور الضحية و يتسابقون للشكوى فمثلا لو قام أحد ما بنشر منشور على الظلم أو الخيانة أو العبارة الشهيرة قلبي سبب تعاستي ستتفاجأ بأن الجميع شعب الله المختار, الجميع ملائكة الجميع تعرضوا للخيانة و كلهم ضحايا فأين هم الأجناء (جمع جاني) و أين هم البسيكوباتييون إذا ؟