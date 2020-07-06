غول للقاضي : لم أمنح أي امتياز لطحكوت

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا عمر غول لهيئة محكمة سيدي أمحمد الاثنين أنه لم يمنح أي تميز للمتعامل والمتهم الرئيسي في هذه القضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت .

وقال غول أفند تفنيدا قاطعا التهم المنسوبة لشخصي لم أمضي اي مراسلة ولم أمنح اي امتياز لمحي الدين طحكوت وكنت أعمل وفق التشريع المنصوص عليه في إطار القانون كما لم يتم منح طحكوت اي امتياز لاستغلال ميناء سكسكدة كما أكد غول ان مشروع طحكوت درسته لجنة ولائية لمراقبة ومتابعة المشروع ورئيستها الامينة الولائية للبيئة وكتبت ان المشروع ليس له اي علاقة بمرسوم 2006 واقامة هذا المشروع بالحيز المينائي الجديد لايشكل خطر على البيئة والامن وان مصالح الامن بالولاية اعطو الموافقة على المشروع

ع.ب