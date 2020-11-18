غولام: عدم استدعائي إلى الخضر طبيعي وذرفت الدموع لحظة التتويج بالكان

أرجع اللاعب الدولي الجزائري فوزي غولام أسباب استبعاده عن تربصات المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة إلى عدم تواجده في أفضل جاهزية خاصة وأنه لا يلعب بشكل منتظم رفقة ناديه نابولي الايطالي، وأوضح الظهير الأيسر للتشكيلة الوطنية خلال بث مباشر سهرة أول أمس على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أن الحصول على دعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي للعب مع الخضر يتطلب الجاهزية من كافة النواحي والتواجد في جو المنافسة رفقة النادي، وهو ما لا يتوفر فيه خلال الفترة الحالية، وأردف أنه من المنطقي أن لا يتم استدعاءه رفقة المنتخب الوطني حاليا ويعتبره أمر لا نقاش فيه وما عليه سوى استعادة مكانته رفقة ناديه الايطالي والبرهنة على استعادة امكانياته وفنياته المعروف بها قبل استهداف اللعب مجددا مع الخضر.

في سياق آخر، كشف خريج نادي سانت ايتيان الفرنسي أنه ذرف الدموع عند تتويج الجزائر بلقب كأس إفريقيا للأمم العام المنصرم في ولم يتمالك عندما حمل القائد رياض محرز التاج القاري، أين انبهر بالاستقبال الكبير الذي وجدوه عقب العودة إلى أرض الوطن والاحتفالات الكبيرة التي شاركوها مع الجماهير الجزائرية الغفيرة التي انتقلت لاستقبالهم عقب العودة من مصر، وأكد ان تلك الصور جعلته يسترجع ذكريات العودة من البرازيل عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2010 والتي شهدت تأهل تاريخي للخضر إلى الدور الثاني من العرس الكروي العالمي.

عدت من بعيد واصبحت جاهزا بدنيا

إلى جانب ذلك أوضح غولام أنه عاد من بعيد بعد الفترة الصعبة التي مر بها من خلال الإصابات الخطيرة التي لاحقته خلال العامين المنصرمين، حيث شدد أنه أصبح افضل من الناحية البدنية وصار بإمكانه التدرب بصورة عادية دون الشعور بالآلام ولم يبق أمامه سوى العودة إلى اللعب واستعادة ريتم المنافسة من أجل العودة إلى مستواه الحقيقي.

عيشة ق.