غليزان .. ولاية أنهكها الإرهاب وحطمها الفساد

الرمكة وحد الشكالة..أسماء لا تسقط من الذاكرة

يبدو أن الرقم التسلسلي للولايات، لم يظلم آخر ولاية في الترتيب الأبجدي “غليزان” التي باتت آخر ولاية أيضا في التنمية، ولم يفلح المسؤولون المتعاقبون عليها منذ إرتقائها لمصاف الولايات سنة 1985 في تغيير واقعها التنموي التعيس ومازادها تعاسة وتخلفا العشرية الحمراء التي حطتمتها وساهمت في تفكيك وضعها الإجتماعي والتنموي ..

غليزان، لاتزال تعاني من نقائص تنموية كثيرة، رغم كل ما خصصته الدولة لها من أغلفة مالية ضخمة طيلة السنوات الأخيرة لم تستغل بالشكل الجيد لتغيير ملامح الولاية وتحسين ظروف معيشة سكانها، لتبقى غليزان من أسوأ ولايات الوطن تنمويا.

ولطالما إشتكى سكان الولاية من التخلف التنموي الذي لازم ولايتهم ولم يلمسوا أبدا تحسن الوضع الإجتماعي والمعيشي بسبب رداءة المشاريع التنموية المنجزة والتي لم تتعدى توصيل أنابيب الصرف الصحي والمياه الشروبة وسكنات إجتماعية وريفية قليلة لم يستفد منها إلا البعض .

وأول ما يلفت إنتباه الزائر للولاية خصوصا عاصمتها وبقية المدن الحضرية هو غياب المنشآت الهامة وحتى البنايات ذات الهندسة المعمارية الراقية حيث لا تزال الولاية بملامح الدوار الكبير لا بنايات ومتشآت فنية جميلة ولا طرقات مهيئة ولا مقرات عمومية ذات هندسة معمارية تزيد من جمالية المنظر العام .

العشرية الحمراء …التداعيات الكبيرة..

عانت ولاية غليزان كثيرا خلال العشرية الحمراء أو ما تسمى بالمأساة الوطنية، حيث عاشت أيام رعب ودمار وتقتيل بسبب النشاط المكثف للجماعات الإرهابية بها حيث كانت تعرف بالمنطقة الخطيرة والتي شهددت أبشع جرائم القتل على غرار ما وقع من مجازر في الجنوب الشرقي للولاية بالرمكة وحد الشكالة أين شهدت جرائم قتل بشعة في حق المواطنين العزل، ناهيك عن بعض الأعمال الإرهابية الأخرى التي تسببت في هجرة جماعية للعائلات من الدواوير والقرى باتجاه المدن وهوما ضرب البنية التحتية للولاية بسبب النزوح الريفي وما شكله من متاعب كثيرة .

وتسببت تلك الوضعية الأمنية الحرجة في توقف ملحوظ لعجلة التنمية عدا بعض المشاريع القليلة التي كانت تباشرها الدولة حفاظا على المصلحة العامة وهو ما جعل الولاية ترث وضعية مقلقة خصوصا في البنية التحتية والمطالب الهامة للسكان خصوصا بعد إستتباب الأمن بالمناطق الريفية التي شهدت هجرة غير مسبوقة لسكانها، حتم على السلطات العليا للبلاد لبرمجة مشاريع إنمائية هدفها إعمار المناطق التي عرفت هجرة جماعية للمواطنين من خلال تشجيعهم على العودة بمشاريع هامة وهو ما إستهلك أموالا كبيرة على حساب خزينة الدولة .

ولاة فاشلون لم يقدموا شيئا للولاية

يجمع السواد الأعظم في الولاية أنها كانت ضحية رؤية محدودة لمسؤوليها المتعاقبين عليها ممن لم يستطيعوا أن يغيروا شيئا فيها على الرغم من تخصيص أغلفة مالية ضخمة لها ضمن مخططات الحكومة التنموية بخاصة خلال البحبوحة المالية مع مطلع سنة 2000 حتى سنة 2016، وهو ما تترجمه جملة المشاريع التنموية التي باشرتها السلطات والتي لم تستفد منها الولاية على الإطلاق كثيرا بقدر ما إستفادت منها المقاولات !

ولم تكن الولاية محظوظة كثيرا مع التغييرات التي كانت تجريها الحكومة بخصوص الولاة وحتى المدراء التفيذيين الذين تداولوا على زمام الأمور في المجلس التنفيذي، حيث غالبا ما شهدت الولاية مدراء جدد تمت ترقيتهم حديثا ليشغلوا هذا المنصب على شكل تربص لتصبح الولاية مخبر تجارب بالنسبة إليهم وهو ما عطل التنمية تماما وجعلها تسير بخطى السلحفاة ولم تتطور معها الحياة التنموية ولا الحياة المعيشية للمواطن البسيط .

وعرفت غليزان أيضا قدوم ولاة لم يقدموا شيئا للولاية وإنشغلوا بصراعات تافهة مع أعداء وهميين صنعتهم الظروف المحيطة بالولاة والإنتهازيين ممن يدخلوا الولاة في متاهات الصراعات وتصفية الحسابات، حيث غالبا ما يكون لكل والي حاشيته من منتخبين ومقاولين يستغلون تقربهم منه لقضاء مآربهم وضرب خصومهم على حساب المصلحة العامة للولاية.

مقاولون محظوظون إستنزفوا المشاريع الهامة

الغريب في ولاية بحجم غليزان أنها كانت مناخا رطبا للكثير من أصحاب المال والأعمال من خارج الولاية الذين إستغلوا علاقتهم بالولاة ليتم تحويلهم للولاية بمجرد الحركة التي تجريها وزارة الداخلية وهو ما أصطلح عليه بغليزان ” حركة ولاة تتبعها حركات المقاولات” ! حيث يستولي أصحاب هذه المقاولات على أغلب المشاريع الهامة التي تستفيد منها الولاية وبمئات الملايير حسب طبيعة كل مشروع، ففي كل قطاع على غرار قطاع السكن والري والتجهيزات العمومية وهي القطاعات التي تعرف مشاريع ضخمة، تجد هذه المقاولات تتسابق عليها وتستفيد من أغلب الصفقات المطروحة شكلا فقط أمام الرأي العام وبالمقابل تتسابق المقاولات المحلية على الفتات .

وما يعزز هذا الطرح هو الإفلاس المبكر لأغلب المؤسسات والمقاولات المحلية التي لطلاما إستكت من حرمانها من الإستفادة من المشاريع التنموية رغم أنها تحوز على كل المؤهلات لذلك بسبب أفراط الولاة في استعمال نفوذهم وتعسفهم الإداري لمنح صفقات لمقاولات من خارج الولاية بحكم توصيات من العصابة الحاكمة خصوصا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بوتفليقة .

منتخبون ساهموا في تعفين الوضع

لعل من أسباب التخلف التنموي التي عانته وتعانيه ولاية غليزان خلال العقدين الأخيرين التي تتعلق بالمنتخبين المحليين الذين لم يجتهدوا يوما في خدمة الولاية بقدر إجتهادهم في خدمة المصالح الشخصية والصراعات الحزبية وأحيانا يتوهون في صراعات داخلية تلهيهم عن خدمة الولاية ويضيعون وقتا في المشاحنات والنزاعات التي تسمن وتغني من جوع .

فالمتتبع لمسار العهدات الإنتخابية بولاية غليزان يتأكد من مساهمة المنتخبين في تحطيم الولاية وإنشغالهم بمآربهم فقط على حساب المصلحة العامة، وهو ما أسقط الكثير منهم خصوصا رؤساء البلديات في فخ الفساد وتورطهم في قضايا سوء التسيير والرشوة وإساءة إستغلال الوظيفة، وإنتهى المطاف بهم على عتبة المحاكم وسجن من سجن !

وظهرت فئة أخرى من المنتخبين بغليزان ممن يتفنون في ضرب الشيتة للمسؤلين والتقرب منهم بشتى الوسائل ولم يقدموا شيئا للولاية عدا تزكية عمل الولاة والترويج لما يقومون به حتى ولو كان على حساب الولاية ولاي ينفع مواطنيها.

أمين بن لزرق / غليزان