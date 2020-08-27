غليزان: توقيف مشعوذ وامرأتين داخل محل لبيع الألبسة بغليزان

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لشخص في عقده الخامس من العمر، يمتهن ممارسة السحر والشعوذة .

وجاءت هذه القضية، بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح، مفادها وجود شخص يقوم ممارسة الشعوذة عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين داخل محله لبيع الألبسة المستعملة، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها التي أسفرت عن توقيفه مع امرأتين داخل محله.

وبعد تفتيش المحل، عثر على مجموعة من القصاصات بها كتابات طلاسم، ومصحف شريف مدنس، ومجموعة من الأعشاب تستعمل في الشعوذة، إضافة إلى عدد من القارورات بها سوائل تستخدم في الشعوذة، ليتم بعدها تقديمه أمام الجهات القضائية.