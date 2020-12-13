غليزان.. ترقية المركز الجامعي أحمد زبانة إلى جامعة

أمين بن لزرق

تمت ترقية المركز الجامعي “أحمد زبانة” بولاية غليزان إلى جامعة, حسبما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تحت رقم 71 بتاريخ 2 ديسمبر الجاري ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-339 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 71 “إنشاء جامعة غليزان مشكلة من كليات العلوم والتكنولوجيا والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق”.

وفي جو بهيج تلقت الاسرة الجامعية لولاية غليزان خبر ترقية المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان نهاية الاسبوع الماضي رسميا إلى جامعة ، وهو القرار الذي كان منتظرا منذ فترة بعد سنوات كثيرة ظل المركز الجامعي تابع إداريا لجامعة مستغانم .