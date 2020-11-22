غليزان ….اختفاء فتاة قاصر في ظروف غامضة وعائلتها لا تستبعد اختطافها

يثير اختفاء قتاة قاصر في ظروف غامضة، بحي سياميتال في غليزان، قلقا كبيرا وسط أفراد عائلتها الذين يتخوفون من تعرضها لخادثة اختطاف من قبل مجهولين.

الفتاة تدعى “شرشاف حليمة” تبلغ من العمر 16 سنة تلميذة بثانوية حي السياميطال، اختفت منذ يوم الخميس الماضي، حيث لم تعد لبيت عائلتها كالمعتاد عند نهاية الدراسة وباءت كل المحاولات للبخث عنها بالفشل.

واظطرت عائلة الفتاة لتبليغ عناصر الامن عن اختفائها وتخوفها من تعرضها لاي مكروه، حيث شرعت ذات المصالح في تكثيف تحرياتها للبخث عنها وفتح تخقيق معمق في الحادثة.

وحسب تصريحات لاحد أفراد العائلة لجريدة الوسط فإن عائلة الفتاة لا تستبعد اختطافها او استدراجها لمكان مجهول، بخاصة وأنها ليست متعودة على الغياب عن بيت عائلتها وهو ما يحير عائلتها التي طالبت بضرورة فتح تحقيق في الحادثة والعثور على فلذة كبدها.

أمين بن لزرق