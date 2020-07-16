غلق وكالة بنك التنمية المحلية بمازونة لمدة 14 يوما

الأولى
عن سارة يوبي 532

أقدمت المديرية العامة لبنك التنمية المحلية صباح اليوم الخميس على اصدار قرار غلق مقر بنك التنمية المحلية الكائن ببلدية مازونة شمال ولاية غليزان لمدة 14 يوما في اطار احترازي لوقف توسع دائرة فيروس الكرونا بين العمال .
القرار جاء وبعد الاشتباه في إصابة ثلاثة موظفين بفيروس كوفيد 19. خشية انتقال العدوى بين الموظفين والعمال ، حيث قررت المديرية العامة غلق المقر وتعقيمه.
من جهة أخرى تم غلق مقر البنك الفلاحة والتنمية (بدر) الكائن ببلدية مازونة ليوم واحد فقط لذات السبب بعد الاشتباه في إصابة احد الموظفين قبل التأكد من إن القضية لاتتعلق بفيروس 19.
محمد بن ترار

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